Россияне заплатят за выигрыши

Облигации — как вклады

Начинают действовать новые правила для плательщиков налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Граждане будут сами уплачивать его с выигрыша, полученного от участия в азартных играх и лотереях. Ранее это делали организаторы игр. Взиматься НДФЛ будет только с выигрыша более 4 тысяч рублей. Если выигрыш составит от 4 до 15 тысяч рублей, физлица будут уплачивать налог сами, а в случае превышения суммы в 15 тысяч рублей платеж исчислит налоговый агент.

Забывчивых граждан ждет штраф в 20 процентов от суммы налога и еще пени за просрочку платежа, поясняет старший партнер компании "Пепеляев Групп" Сергей Савсерис.

Хорошая новость: с 1 января ждет держателей облигаций российских организаций. Налог на доходы в виде процентов будет уплачиваться как по банковским вкладам, то есть не со всей суммы дохода, как раньше, а только с той, которая не превышает ставку ЦБ РФ, увеличенную на пять процентных пунктов. "По сути, законодатель признал, что финансовые вложения физ лиц в долговые ценные бумаги, аналогичны по природе вкладам в банках. Их экономическая суть — сберечь накопления", — поясняет Сергей Савсерис.

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Налогоплательщики также получили преимущества в уплате НДФЛ с материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование заемными средствами. Такие случаи могут возникать, если кто-то, желая сэкономить на банковском кредите, например, решил взять ссуду под более низкий процент у другой организации.

Ранее материальная выгода от экономии на процентах по займу, полученному от организации или предпринимателя, всегда признавалась доходом физического лица. Теперь взимание налога ограничено несколькими критериями.

Во-первых, если заемные средства были получены налогоплательщиком от организации или индивидуального предпринимателя (ИП), которые признаны взаимозависимым лицом налогоплательщика.

Во-вторых, если налогоплательщик получил заем в организации, с которой он состоит в трудовых отношениях. В-третьих, если экономия является материальной помощью.

Заплатить налог нужно будет с сэкономленных средств. Экономия определяется двумя способами. По займам в рублях: если проценты по договору окажутся ниже, чем две трети ставки ЦБ на дату получения дохода. Для валютных займов: если сумма процентов по договору окажется ниже девяти процентов годовых, отмечает Сергей Савсерис. В обоих случаях НДФЛ нужно уплатить с описанной разницы.

И еще. От уплаты НДФЛ освобождаются выплаты за счет средств компенсационного фонда гражданам — участникам долевого строительства при банкротстве застройщиков.