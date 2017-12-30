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Путин подписал закон о списании долгов физлиц
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Путин подписал закон о списании долгов физлиц по налогам 

ТК «Звезда» 55 минут назад
Фото: пресс-служба президента России

Закон, по которому физлицам списываются долги по имущественным налогам, был принят Госдумой 1 декабря и одобрен Советом Федерации 26 декабря.

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому списываются долги по налогам россиян, накопившихся к 1 января 2015 года. Этим же документом списываются доги индивидуальных предпринимателей, образовавшиеся к 1 января 2015 года.

Закон был принят Госдумой 1 декабря и одобрен Советом Федерации 26 декабря. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно законопроекту, будут списаны безнадежные к взысканию долги по транспортному налогу, налогу на имущество физических лиц и земельному налогу.

Идею налоговой амнистии Путин впервые озвучил на большой пресс-конференции 14 декабря.

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