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Названы сроки отмены роуминга в России
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Никифоров рассказал, когда в России отменят роуминг 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости

Роуминг на территории РФ будет отменен в первом полугодии 2018 года, заявил глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров.

"Изначально антимонопольная служба ставила цель завершить всю работу в 2017 году. Конструктив нашего взаимодействия вывел нас на обоюдное понимание того, что это физически невозможно сделать в 2017 году. Сеть связи очень большая, тысячи тарифных планов", — сказал министр журналистам.

"Считаю, что в 2018 году по внутрисетевому и национальному роумингу, скорее всего, удастся решить все вопросы. В основном все это произойдет в течение первого-второго квартала. Надеюсь, что во втором полугодии каких-то серьезных вопросов уже не останется", — добавил Никифоров.

"Целый ряд операторов сегодня заявляли, что уже значительная часть абонентов находится в тарифных планах, где эти понятия по уровню цен почти уже ушли в прошлое. Мы считаем, что не требуется принятие каких-то законов, которые запрещали бы отдельные понятия, как роуминг и другие виды услуг", — отметил глава Минкомсвязи.

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