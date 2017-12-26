Кому повысят зарплаты в Новом году

Оклады судей и зарплаты военных увеличатся с 1 января 2018 года на 4%.

Президент России Владимир Путин повысил оклады судьям на 4%. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Повысить с 1 января 2018 года в 1,04 раза должностные оклады судей Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ… Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в тексте указа.

В свою очередь глава кабинета министров Дмитрий Медведев подписал указ об увеличении денежного довольствия военнослужащих на 4%. Указ также опубликован на официальном портале правовой информации.

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«Повысить с 1 января 2018 году в 1,04 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву», — говорится в документе.