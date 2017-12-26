Выйти из пике: доходы россиян прекратят падение

Минфин пообещал, что в следующем году зарплаты бюджетников будут увеличены в среднем на 23%, а в среднем по всем отраслям рост зарплат составит 4,1%. Эксперты считают, что население этот рост не сильно почувствует — он только позволит остановить спад реальных доходов, который россияне ощущают на себе четвертый год подряд.

Министр финансов Антон Силуанов пообещал, что с января 2018 года зарплаты работников бюджетной сферы в среднем будут увеличены на 23%.

«В следующем году мы в полном объеме выполняем те решения, которые были заложены в указах президента от мая 2012 года. С января 2018 года будут обеспечены заработные платы работников бюджетной сферы в соответствии с теми задачами, которые поставил президент», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 24».

Средняя зарплата работников бюджетной сферы с учетом обеспечения выполнения указных позиций будет увеличена на 23%, заверил Силуанов.

В своих «майских указах» 2012 года президент РФ Владимир Путин поставил задачу поэтапно довести уровень зарплат учителей, работников детских садов, врачей, преподавателей вузов и некоторых других категорий бюджетников до средней по региону их места работы. У отдельных категорий он должен был к 2018 году превысить среднюю зарплату по региону вдвое.

«То есть ряд бюджетников будет иметь уровень заработной платы в размере, среднем по экономике субъекта РФ: такие бюджетники, как учителя, средний медицинский персонал, ряд других бюджетников, работники культуры и так далее. Ряд работников бюджетной сферы — врачи, работники высшей школы, целый ряд других более высококвалифицированных бюджетников — будет иметь уровень оплаты труда, двукратный от среднего в экономике субъекта РФ. Необходимые ресурсы заложены в бюджете», — заверил глава Минфина.

Однако темпы исполнения «майских указов» после 2014 года замедлились из-за кризиса, и серьезного повышения своего уровня жизни бюджетники не ощущают. Теперь решено наверстать потерянное, тем более, что в 2018 году состоятся президентские выборы.

Как следует из пояснительной записки правительства к федеральному бюджету на 2018–2020 годы, в 2018 году на все «майские указы» из федерального бюджета предлагается потратить 769,6 млрд рублей, в 2019 году — 735,4 млрд руб., а в 2020 году — 714 млрд руб.

К майским указам относятся 11 документов, подписанных президентом Владимиром Путиным 7 мая 2012 года сразу после президентских выборов. И указы, связанные с повышение зарплат бюджетникам, считаются самыми дорогими и спорными из всех.

Речь, прежде всего, идет об указе № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Расходы на эти цели на три года запланированы на уровне 791,2 млрд руб. (в 2018 году — 280,1 млрд, в 2019 году — 251,6 млрд руб, в 2020 году — 259,5 млрд руб). Чтобы добиться целевых показателей, в 2018 году правительству придется потратить на этот указ на 145,9 млрд руб больше, чем в 2017 году.

Расходы в последующие годы вызваны необходимостью поддерживать достигнутый уровень зарплат бюджетников — им предлагается индексировать оплату труда на 4% с 1 октября 2019 года и с 1 октября 2020 года.

Регионам, где с повышениям зарплат были наибольшие сложности, предусмотрена поддержка на частичную компенсацию дополнительных расходов в 2018 году в размере 80,4 млрд руб. Эти бюджетные дотации окажутся вдвое больше уровня 2017 года, когда они составляли 40 млрд руб. На 2019 и 2020 год на эти цели заложено 100 млрд руб.

В то же время Силуанов отметил, что в 2018 году рост реальных зарплат в России достигнет 4,1%. «Заработные платы у нас в текущем году растут, растут в реальном выражении более чем на 3%. А в следующем году заработные платы в реальном выражении вырастут на 4,1%, выше инфляции», — сказал министр.

При этом текущий рост зарплат не компенсирует снижения поступлений доходов из других источников. Поэтому, по данным Росстата, в ноябре 2017 года реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы, скорректированные на инфляцию и обязательные платежи) сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,3%, за январь-ноябрь доходы упали на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом эффект от индексации зарплат на 4% даст прирост ВВП в реальном выражении на 0,8%, это сохранение рабочих мест, планов производства, обращает внимание Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс».

«Но в натуральном выражении повышение зарплаты на 4% означает, что в среднем она вырастет на 1500 руб. в месяц, что недостаточно для того, чтобы сократить бедность и обеспечить заметный рост экономики, » — отмечает эксперт.

Реальные доходы населения сокращаются уже почти четыре года подряд: в 2016 году доходы упали на 5,9% в реальном выражении, в 2015-м — на 3,2%, в 2014 году их снижение составило 0,7%. И, похоже, нынешний год не будет исключением.

«В следующем году россияне почувствуют не столько ощутимый рост, сколько просто рост, потому что индексация зарплат бюджетников плюс индексация пенсий позволят остановить спад доходов населения. Но никакого быстрого роста доходов не будет, он будет очень маленьким», — отмечает Наталья Зубаревич, директор региональной программы Независимого института социальной политики.

При этом официальные прогнозы оптимистичны. В апреле Минэкономразвития прогнозировало рост реальных доходов в 2017 году на 1%. В августе планка поднялась до 1,2%. В октябре в прогнозе, который был представлен в Госдуму вместе с проектом трехлетнего федерального бюджета, оценка была повышена до 1,3%.

Если судить не по статистическим, а по социологическим данным, которые включают в себя еще и теневые доходы россиян, то ситуация с реальными доходами населения стабилизировалась, отмечает Наталья Тихонова, главный научный сотрудник Центра стратификационных исследований Института социальной политики НИУ ВШЭ. Хотя нельзя сказать, что это вектор значительного улучшения, но все-таки падение реальных доходов остановилось, добавляет эксперт. Однако, по ее словам, это средняя температура по больнице: есть группы населения, которые находятся в тяжелом положении — в первую очередь, пенсионеры.