Россиян заставят платить за каждый чих

Налоговая система в России должна быть предсказуема на длительный период времени, а налоговая нагрузка смещена с инвестиционной активности на потребительскую активность, заявил на днях глава Минэкономразвития Максим Орешкин. «Это то структурное изменение, которое будет способствовать экономическому росту. Это два главных момента, которые должны определять будущее налоговой системы», — пояснил он на съезде партии «Единая Россия».

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Вопросы спроса

С инвестициями в стране действительно очень плохо. Был временный всплеск, но сейчас они опять упали. А инвестиции — это топливо экономического роста. Но без потребительского спроса «паровоз» все равно далеко не уедет.

«Министр, видимо, хотел сказать, что инвестиции надо поощрять, что инвестиционный спрос более продуктивный, чем потребительский. Согласна. Но путем зажатия потребительского спроса через налоги, инвестиционный сам по себе не заработает. Люди будут меньше потреблять, соответственно, меньше будут для них производить товаров, и меньше будет рост», — предупреждает завкафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алла Дворецкая.

По ее словам, не совсем понятно, что именно имел в виду министр, говоря о смещении налоговой нагрузки в сторону потребления. Налоги на потребление это, по сути, НДС, акцизы, таможенные пошлины — все то, что напрямую влияет на цены. Их ужесточение, безусловно, приведет к еще большему падению реальных доходов населения и негативно отразится на экономике, потому что потребительский спрос — это тоже двигатель экономики наряду с инвестиционным спросом.

Но, судя по информации, доходящей до СМИ, именно такие шаги и обсуждаются в правительстве. В частности, по данным газеты «Ведомости», российские власти снова задумались о возвращении налога с продаж. Ранее уже неоднократно обсуждалась идея заменить им ныне действующий налог на добавленную стоимость (НДС). Теперь тоже речь идет о замене, но совсем другого налога — на движимое имущество компаний, который возрождается с 2018 года. Он вызвал большое недовольство предпринимателей, которые называют его «налогом на модернизацию».

Куда не кинь, всюду клин

Рассматривается возможность дать регионам право отменить налог на движимое имущество и ввести торговый сбор с оборота, рассказали изданию четыре федеральных чиновника. Один из них пояснил, что речь идет не о классическом налоге с продаж, а о торговом сборе, который не включается в цену товара и не отражается в чеке. Правда, Минфин опроверг информацию о том, что обсуждается сбор с оборота.

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Пока такого рода предложения остаются на уровне слухов и не получают более реальных очертаний, но совершенно очевидно, что правительство не собирается облегчать налоговое бремя и только ищет пути, как бы провести реформы с наименьшими издержками, отмечают эксперты.

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Торговый сбор формально не считается налогом, его легко принять, легко менять, не встречая никакого сопротивления. Нет даже необходимости вносить поправки в налоговый кодекс. Но для экономики обе меры — и налог на движимое имущество, и торговые сборы — явления негативные, считает директор Института актуальной экономики Иван Антропов. Они в любом случае повышают и без того немалую нагрузку на предпринимателей, тогда как в мировой практике не раз было доказано, что именно ее снижение ведет к активизации экономики. А в конечном итоге потребитель все равно оплатит все фискальные новшества.

«Теоретически либо производители, либо продавцы могли бы взять эту дополнительную нагрузку на себя, но фактически у них сейчас нет такой возможности ввиду сокращающейся прибыли. Банкротство компаний достигает рекордных значений с 2009 года, у них нет денег, чтобы покрыть дополнительные издержки. Соответственно, эти издержки войдут в конечную стоимость товара и лягут на плечи потребителей», — поясняет эксперт.

Как помочь бюджету?

Власти озабочены проблемой наполнения дефицитного бюджета. Сегодня дыры затыкаются за счет государственных накоплений. Но Резервный фонд правительства уже исчерпан, да и Фонду национального благосостояния, судя по всему, недолго осталось. При этом затянуть пояса олигархов и коррумпированных чиновников власти не могут или не хотят. Остается доить тех, кто послабее.

Любые косвенные налоги на потребление, не заменяющие, а дополняющие уже существующие, неминуемо приведут к повышению цен и ухудшат материальное положение простых граждан.

«Очевидно, что это еще одна попытка решать проблемы не за счет создания условий для малого и среднего бизнеса, поощрения предпринимательства и контроля над крупными компаниями, а за счет населения, безответных людей, которые никуда не денутся, будут покупать дороже. А тем, кто не сможет, придется снижать потребление и уровень жизни», — возмущается Дворецкая.

Налоговая стрижка населения может казаться весьма привлекательным способом решения бюджетных проблем, но он непродуктивный, замечает эксперт и предлагает вместо этого навести порядок в структуре расходов.

«Тогда, может быть, не понадобится вводить в действие налоговый пресс, — рассуждает она. — Там множество таких вещей, которые требовали бы корректировки — раздутый госаппарат, неэффективные государственные инвестиционные проекты и т. д. Снижать дефицит и наводить порядок в государственной финансовой системе, на мой взгляд, лучше не через налоги, а через расходы, через разумную экономическую и промышленную политику».