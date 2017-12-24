Любителей мяса ждет новый налог

В мире могут ввести мясной налог

Натуральное мясо признали вредным для мировой экологии и могут обложить налогом. Дело в том, что продукт животноводческой деятельности — газ метан — провоцирует парниковый эффект на планете, а потребление мяса растет.

В долгосрочной перспективе власти всех стран будут вынуждены ограничить любителей стейков. Например, пишет издание Quartz, ввести мясной налог.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, выращивание скота приводит к выбросу метана приблизительно в количестве 14% в год. А поскольку к 2050 году спрос на мясо вырастет на 73% за счет населения Китая и Индии, встает вопрос о соблюдении Парижского соглашения по климату.

По этой причине власти разных стран вынуждены будут как-то ограничить производителей мясных продуктов. Один из наиболее вероятных способов — введение повышенного налога так же, как на вредную еду, спиртное или сигареты.

Одно из неприятных последствий этого шага — разорение многих фермеров и безработица. К такому выводу пришли правительства некоторых государств Европы, изучавшие данную тему. Например, в Дании предлагалось повысить налог на мясо на 2 доллара 70 центов за килограмм. Однако инициативу отвергли.

А между тем крупная группа международных инвесторов Farm Animal Investment Risk & Return (управляет активами на общую сумму более 2 трлн долларов) опубликовала доклад, согласно которому ограничение потребления мяса необходимо еще и по соображениям здравоохранения. Ведь чрезмерное употребление мяса животных может вызвать атеросклероз, ожирение, проблемы с сосудами и множество других заболеваний. Доходы от налогов на мясо нужно пустить на субсидии производителям здоровой пищи, считают инвесторы. Они предлагают вариант, что называется, в свой карман, поскольку Farm Animal Investment Risk & Return инвестирует в 16 крупнейших мировых продуктовых производителей. Их просьбы расширить ассортимент и объем выпуска продуктов, содержащих искусственный или растительный белок, наверняка, не останутся без отклика.

Справедливости ради нужно признать, что стимулирующие методы для сохранения экологии действительно необходимы. И, конечно, продукты белковой группы можно производить из растений. Однако аминокислоты в этом белке не будут полноценно идентичными тем, что дает животноводство. Поэтому стоит повысить налог для производителей крупного рогатого скота, но снизить для тех, кто разводит, например, птицу, говорит президент Мясного союза России Мушег Мамиконян:

Мушег Мамиконян президент Мясного союза России «Птица или индейка имеет значительно меньшую нагрузку на экосистему, чем, например, крупный рогатый скот. В птицеводстве можно его поставить под 10% НДС, чтобы стимулировать тем самым. Механизм уже давно применяется в России, и это будет происходить в ближайшие 10-20 лет».

В искусственном мясе, кроме самих белковых волокон, ничего нет. А ведь мясо — это биодоступное железо, минералы, витамины, в частности Б-12, напоминает доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург:

Михаил Гинзбург доктор медицинских наук, диетолог «Можете сравнить 100 граммов мяса и 100 граммов творога. По содержанию белка это примерно одно и то же, однако все-таки мясо как-то нами воспринимается как более сытный продукт. Наконец, есть очень убедительные свидетельства, что, когда в питании человека стала мощно расти доля мяса, особенно в питании детей человеческих, люди стали довольно резво умнеть. То есть мы можем сказать, что мясо, оно как бы эволюционно и сделало человека разумного именно разумным. Чего экспериментировать? Проще есть то, что есть, но как-то более или менее правильно».

Еще один аргумент в защиту натурального мяса: на производство искусственного и соевого белка тоже требуется энергия, то есть на выходе получим все тот же выброс тепла и парниковый эффект. Плюс уничтожение леса под плантации, констатирует руководитель энергетической программы «Гринпис в России» Владимир Чупров:

Владимир Чупров руководитель энергетической программы «Гринпис в России» «Нужно не забывать, что для того, чтобы выращивать животных на мясо, вырубается очень большое количество лесов, в первую очередь в Амазонии. Любой лес — это запас углерода, который, если его вырубить и сжечь, превращается в углекислый газ. Поэтому тут как бы двойной эффект. Жители России должны помнить, что каждый четвертый килограмм говядины, он оттуда, из Бразилии. Поэтому наш вклад в то, что уничтожается, допустим, в Амазонии, он тоже есть. Если мы говорим про искусственное мясо и то, что производится из сои, та же соя выращивается в той же Амазонии, так же под нее вырубается очень много тропических лесов».

Кстати, та же группа международных инвесторов признает, что необходимость высоких налогов на мясо отпадет, если появятся прорывные технологии, чтобы резко сократить вредные выбросы от животноводства.