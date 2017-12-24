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Названа сумма для достойной жизни в России
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«Это что, шутка?»: для достойной жизни россиянам нужно 40 тысяч рублей в месяц 

Eva.ru 8 часов назад
Фото: eva.ru

Для достойной жизни среднестатистическому россиянину требуется около 40 тысяч рубле на члена семьи в месяц. Такие данные привел во время пресс-конференции генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

По данным ВЦИОМ, эти цифры разнятся в зависимости от региона проживания граждан и их образования. Так, для жителей Москвы и Санкт-Петербурга эта сумма составляет чуть более 56 тысяч рублей, а для обладателей высшего образования — 45 тысяч в среднем по стране. По словам Федорова, вопрос о достойном доходе впервые был включен в блок предновогодних опросов, а последний раз подобный опрос проводился 10 лет назад — в 2007 году, и тогда эта цифра составила 30 тысяч в среднем на 1 человека, так что за 10 лет показатель вырос всего на 25%.

И хотя заявления главы ВЦИОМ выглядят весьма оптимистично, среди пользователей интернета существует совсем иное мнение: обладая в месяц такой суммой, о достойной жизни говорить не приходится. «Кто эти люди, которые могут достойно жить на 40т? Или они просто врут сами себе, говоря что достойно живут? Или для них двушка в ипотеку и лада калина — показатели хорошей

жизни?» «Задали сочинение, на тему — "Самая лучшая шутка года" "Где вы таких россиян-то берете, для которых 40 тысяч— это достойная жизнь? На всем готовом еще как-то можно ноги не протянуть. А молодым? Дети, жилье, машина, бензин, отпуск. Вот только не надо про достойную жизнь без средств. " "40000 это чтобы ноги не протянуть на данный момент. У кого это спрашивают?" "Этот анекдот расскажите олигархам, может их проймёт. " "Это что шутка! Это всего 670$ На эту сумму невозможно прожить целый месяц".

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