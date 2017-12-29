Путин подписал закон о выплатах при рождении первенца

Путин подписал закон о ежемесячных выплатах при рождении ребенка

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о введении ежемесячных выплат при рождении детей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить, что право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка… имеют граждане РФ, постоянно проживающие на территории РФ", — говорится в документе.

Кроме того, отмечается, что право на получение выплаты имеют родители, чей ребенок родился с 1 января 2018 года, а размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.