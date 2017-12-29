Ещё
Путин подписал закон о выплатах при рождении первенца
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин подписал закон о ежемесячных выплатах при рождении ребенка 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Depositphotos / AntonLozovoy

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о введении ежемесячных выплат при рождении детей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить, что право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка… имеют граждане РФ, постоянно проживающие на территории РФ", — говорится в документе.

Кроме того, отмечается, что право на получение выплаты имеют родители, чей ребенок родился с 1 января 2018 года, а размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.

РИА Новости: последние новости
Силуанов посоветовал россиянам хранить сбережения в рублях Никифоров рассказал, когда в России отменят роуминг Минтруд ожидает роста доходов населения по итогам года
 Ещё 45 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Все военные пуски США оказались под угрозой срыва
В МЧС выступили с предупреждением
Россия ответила на «ультиматум» Порошенко
Киев избавляется от советских устоев
СК назвал сумму хищений у Табакова
Видео
03:04
Первый канал изменил показ поздравления Путина
Общество
05:12
Путин назвал взрыв в Петербурге терактом
Политика
00:46
Почти сутки в бегах: задержан стрелок «Меньшевика»
Происшествия
01:19
Боевики обстреляли объекты сирийской армии
Ближний Восток В мире
00:15
Умер Виктор Симакин
Происшествия
04:04
На брифинг Захаровой явился Дед Мороз
Общество
01:47
Крым не выдерживает конкуренцию с Турцией
Политика
00:59
Басков: «Мама не хотела, чтобы я женился»
Шоу-бизнес
01:43
Самая уродливая собака ушла в собачий рай
Общество
02:48
Собчак открыла тайну финансирования предвыборной кампании
Общество Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2017
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение