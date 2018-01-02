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В России изменился вид полисов ОСАГО
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С 1 января в России изменился вид полисов ОСАГО 

ТК «Звезда»
Фото: Алексей Мальгавко РИА Новости

На бумажный полис QR-код будет наносить сама страховая компания, на распечатках электронных полисов данный элемент пока не предусмотрен.

В России с 1 января 2018 года QR-код появится на всех полисах ОСАГО. Код будет располагаться будет в правом верхнем углу бланка. Об этом рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов.

С обратной стороны полиса будут располагаться новые поля для перечисления дополнительных страховок. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что на бумажный полис QR-код будет наносить сама страховая компания, на распечатках электронных полисов данный элемент пока не предусмотрен.

Как рассказал Ефремов, если страховая компания наносит QR-код на чистый бланк полиса ОСАГО, то в нем содержатся следующие данные: серия и номер бланка полиса и для какой компании он напечатан. Если же QR-код печатается непосредственно при оформлении договора в офисе компании, то будут видны более полные сведения: в дополнение к приведенной информации будет указано ТС, государственный номер и VIN машины.

По словам вице-президента Всероссийского союза страховщиков, нововведение поможет гражданам отличать легальные полисы от подделки.

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