СМИ: Минтруд назвал профессии с самыми высокими зарплатами в России

Министерство труда и соцзащиты России назвало десять наиболее высокооплачиваемых должностей по состоянию на первую половину 2017 года. Об этом пишут «Известия»

Профессиями с самыми высокими зарплатами оказались капитан океанского судна и командир воздушного, их зарплаты составляли 500 тыс. и 320 тыс. руб. соответственно.

Третье место в этом рейтинге заняла должность главного технолога золотодобывающей промышленности с зарплатой в 312 тыс. руб.

Четвертое, пятое и шестое место занимают главный тренер по хоккею с зарплатой в 300 тыс. рублей, начальник строительного участка (250 тыс. рублей) и врач-стоматолог (200 тыс. рублей).

Затем называются риск-менеджер (200 тыс. рублей), инженер-электрик (195 тыс. рублей), а также аналитик в области информатики и вычислительной техники (190 тыс. рублей).

Десятое место в рейтинге занял второй пилот с зарплатой в 180 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что реальные располагаемые доходы жителей России в период с января по август текущего года снизились на 1,2%.