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После поручения Путина разобраться с «борзотой» возбудили три дела
Следственный комитет (СК) РФ возбудил три дела из-за нарушений на нижнетагильском заводе, с которыми потребовал разобраться президент Владимир Путин. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
По данным СК, зарплату 195 сотрудникам завода не платили с апреля 2016 года по январь 2017-го. Общая сумма задолженности превысила 13 миллионов рублей. По этому факту возбудили дело по статье 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Подозреваемыми по этому делу стали директор завода и один из его учредителей.
В рамках расследования этого дела следователи выявили «два дополнительных состава преступления». В результате были возбуждены еще два уголовных дела: о сокрытии средств предприятия от налогов (статья 199.2 УК РФ) и хищении средств завода на сумму около четырех миллионов рублей (статья 159 УК РФ).
Все три дела соединены в одно производство.
Ранее Путин поручил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву разобраться с поступившей к нему жалобой работников предприятия на отказ руководства выплачивать им зарплату, пока этого не попросит сам президент. Путин назвал «борзотой» и «хамством» отношение руководства Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий к сотрудникам.
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