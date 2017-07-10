После поручения Путина разобраться с «борзотой» возбудили три дела

По данным СК, зарплату 195 сотрудникам завода не платили с апреля 2016 года по январь 2017-го. Общая сумма задолженности превысила 13 миллионов рублей. По этому факту возбудили дело по статье 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Подозреваемыми по этому делу стали директор завода и один из его учредителей.

В рамках расследования этого дела следователи выявили «два дополнительных состава преступления». В результате были возбуждены еще два уголовных дела: о сокрытии средств предприятия от налогов (статья 199.2 УК РФ) и хищении средств завода на сумму около четырех миллионов рублей (статья 159 УК РФ).

Все три дела соединены в одно производство.