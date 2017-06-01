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Назван размер повышения зарплат бюджетников вне майских указов
"Это нижняя планка, может быть, больше", - сообщил ТАСС глава Минтруда Максим Топилин в кулуарах Петербургского международного экономического форума 1 июня.
Впервые такое предложение озвучил 24 мая президент Владимир Путин на совещании с членами правительства. "У целого ряда категорий работников бюджетных организаций заработная плата давно не повышалась, в течение нескольких лет", - заметил он тогда.
Под майские указы Путина не попали такие профессии, как экономист, юрист, бухгалтер, кадровик, инженер, программист, слесарь, сантехник, уборщик, социальный психолог и другие. В Минтруде подсчитали, что индексация может коснуться примерно 5,8 миллиона человек, из которых 1,9 миллиона работают в федеральных учреждениях, остальные - в региональных и муниципальных.
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