Назван размер повышения зарплат бюджетников вне майских указов

Впервые такое предложение озвучил 24 мая президент Владимир Путин на совещании с членами правительства. "У целого ряда категорий работников бюджетных организаций заработная плата давно не повышалась, в течение нескольких лет", - заметил он тогда.

Под майские указы Путина не попали такие профессии, как экономист, юрист, бухгалтер, кадровик, инженер, программист, слесарь, сантехник, уборщик, социальный психолог и другие. В Минтруде подсчитали, что индексация может коснуться примерно 5,8 миллиона человек, из которых 1,9 миллиона работают в федеральных учреждениях, остальные - в региональных и муниципальных.