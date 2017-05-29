СМИ: строители Восточного устроили забастовку из-за невыплаты зарплаты

Строители космодрома Восточный начали забастовку из-за невыплаты зарплаты. Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на одного из рабочих СУ-701, субподрядчика "Дальспецстроя".

"Зарплату не платят с января [2017 года], а командировочные в СУ-701 - с апреля 2016 года. Сначала обещали заплатить в феврале, потом откладывали на следующий день. А в апреле сказали: не хотите, не работайте. Распишитесь в пустых ведомостях, потому что надо бумаги отправить. Никто не расписывается, конечно", - рассказал рабочий по имени Юрий.

По его словам, некоторым рабочим не продлили договора, однако основная часть сотрудников СУ-701 уволилась.

"Сейчас мало людей работает. Начальники сразу поувольнялись, в других конторах работают, а мы сидим и ждем. Деваться некуда: семьи голодные, у кого-то кредиты", - пояснил рабочий.

Руководство компании пообещало выплатить зарплату до 31 мая. По мнению Юрия, обещание сделано потому, что "у нас сейчас находится какое-то начальство, 30 мая они улетят, а потом опять будут обещания".

На прошлой неделе сотрудники написали 140 жалоб на невыплату зарплаты. По словам Юрия, зарплату рабочие не могут получить даже после решений суда.