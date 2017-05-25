Предложенная Путиным индексация зарплат коснется 5,8 млн бюджетников

РИА Новости Индексация зарплат затронет 5,8 млн бюджетников. С таким заявлением выступили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты России. Заявление ведомства передает

«Общая численность указанных работников составляет 5,8 млн человек. Из них 1,9 млн человек заняты в федеральных учреждениях и 3,9 млн человек – в учреждениях субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждениях», — заявили в ведомстве.

С предложением провести индексацию зарплат работникам бюджетной сферы, которых не затрагивают «майские указы», выступил президент России Владимир Путин . В министерстве уточнили, что речь идет об административных работниках социальной сферы (экономисты, юристы, бухгалтеры, кадровики), сотрудниках инженерно-технической сферы, обслуживающих здания и оборудование (инженеры, программисты, техники, электромонтеры, слесари, сантехники, уборщики), социальных психологах. Журналисты агентства уточняют, что планируемая индексация также затронет сотрудников государственных и муниципальных учреждений лесного хозяйства, гидрометеорологической службы, ветеринарии и службы занятости.

Майские указы – серия из 11 указов, подписанных Владимиром Путиным 7 мая 2012 года. В них содержатся 218 поручений правительству. Поставленные задачи должны быть выполнены в течение 2012-2020 годов. Среди прочего, «майские указы» предусматривают повышение зарплат учителей и врачей.

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