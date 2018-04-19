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Юрий Федотов оказался самым богатым депутатом Омского горсовета
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Юрий Федотов оказался самым богатым депутатом Омского горсовета 

АиФ-Омск 26 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Омский городской совет опубликовал сведения о доходах депутатов в 2017 году. Согласно документу, самым богатым депутатом города стал Юрий Федотов, который за 2017 год заработал 26,8 млн рублей. Помимо этого, у него в сосбвенности есть две квартиры, гараж, доли в земельном участке и квартире.
Второе место по обеспеченности с доходом более чем в два раза меньшим, чем у Федотова, занял Георгий Архипов. Он задекларировал доход на сумму 11,4 млн рублей и квартира в 207 квадратных метров. На третьем месте Владимир Гуселетов, который за год заработал 8,7 млн рублей.
Недавно вошедший в состав горсовета Владимир Корбут заработал за 2017 год 1,49 млн рублей.
Отметим, что самым бедным депутатом стал коммунист Кирилл Курятников. Он заработал всего 16,6 тыс. рублей.
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