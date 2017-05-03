Cамозанятых россиян предложили оставить без пенсии

«Помните, какие три условия должны быть выполнены, чтобы человеку назначили пенсионные выплаты, - напоминает сенатор. - Прежде всего возраст, затем - стаж. Для того чтобы, например, уйти на пенсию в этом году, надо иметь стаж 8 лет. И третье условие - заработать баллы, которые отражают личный вклад человека в виде отчислений от зарплаты в пенсионную систему. Сегодня это 11 баллов», - рассказал Рязанский.

Он отметил, что в том случае, если у гражданина нет стажа и не хватает баллов, тогда он может претендовать только на минимальную пенсию по старости в размере 7-8 тысяч рублей и только после исполнения 65 лет.