Главные события у вас в почте
Cамозанятых россиян предложили оставить без пенсии
Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что самозанятых россиян, которые не платят налоги, могут лишить возможности выезжать за границу и лишить полноценной пенсии. На данный момент над этим вопросом активно работают в Совете Федерации. Об этом сообщает «Российская газета».
«Помните, какие три условия должны быть выполнены, чтобы человеку назначили пенсионные выплаты, - напоминает сенатор. - Прежде всего возраст, затем - стаж. Для того чтобы, например, уйти на пенсию в этом году, надо иметь стаж 8 лет. И третье условие - заработать баллы, которые отражают личный вклад человека в виде отчислений от зарплаты в пенсионную систему. Сегодня это 11 баллов», - рассказал Рязанский.
Он отметил, что в том случае, если у гражданина нет стажа и не хватает баллов, тогда он может претендовать только на минимальную пенсию по старости в размере 7-8 тысяч рублей и только после исполнения 65 лет.
Точных данных о количестве самозанятых граждан в России нет. По предположениям Министерства труда в стране около 12 миллионов россиян, работающих на себя. Росстат заявляет, что самозанятых россиян в РФ около 25 миллионов человек.
Оставить комментарий