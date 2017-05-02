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Российская Газета

В Совфеде предложили запретить самозанятым гражданам выезд за границу

Добрый доктор Айболит вылечит тех, кто не платит взносы. Но за границу таких пациентов не выпустят.
Добрый доктор Айболит вылечит тех, кто не платит взносы. Но за границу таких пациентов не выпустят.
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Сколько в России людей, работающих на себя и не платящих налоги, точно не знает никто. Минтруд насчитывает в России примерно 12 миллионов, а Росстат утверждает, что до 25 миллионов.
Как рассказал "Российской газете" председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, сегодня законы предписывают, что за детей, студентов, инвалидов, пенсионеров деньги в Фонд ОМС перечисляют региональные бюджеты. Но помимо них в законодательстве написано "и иные категории граждан". Вот как раз под них и подпадают трудоспособные люди, которые официально нигде не работают. А платить за них надо.
Недовольство регионов понять можно. По словам сенатора, власти не планируют лишить самозанятых бесплатного медицинского обслуживания, но тем не менее изменений не избежать. "Возможно, - подчеркивает Рязанский, - будет определено, что если люди, получая доход, так и не легализуют свои взаимоотношения с государством, то, да, экстренную медицинскую помощь они получат, но вот, к примеру, выехать за границу не смогут. Таким образом государство будет напоминать гражданам, что за ними накопились невыполненные социальные обязательства".
И полноценной пенсии не вышедшие "из тени" индивидуалы вполне могут лишиться. Между прочим, уже сейчас, как поясняет сенатор Рязанский, некоторым людям отказывают в начислении пенсионного пособия. "Помните, какие три условия должны быть выполнены, чтобы человеку назначили пенсионные выплаты, - напоминает сенатор. - Прежде всего возраст, затем - стаж. Для того чтобы, например, уйти на пенсию в этом году, надо иметь стаж 8 лет. И третье условие - заработать баллы, которые отражают личный вклад человека в виде отчислений от зарплаты в пенсионную систему. Сегодня это 11 баллов".
Нет стажа и минимум баллов? "Тогда ждите, - говорит сенатор, - когда исполнится 65 лет, и тогда государство будет им платить минимальную пенсию по старости". Кстати, минимальная пенсия сегодня в регионах не превышает 7-8 тысяч рублей в месяц.
Принуждать силой выходить "из тени" самозанятых государство не будет. Но создание определенных условий, как считает сенатор, рано или поздно заставит эту категорию россиян серьезно задуматься: а что же выгоднее - платить налоги или продолжать работать только для себя. Впрочем и сегодня, как напоминает советник гендиректора ВНИИ труда Министерства труда и социальной защиты населения РФ Николай Волгин, у некоторых категорий граждан есть возможность оформить свои отношения с государством.
Для этого нужно лишь пойти в налоговую по месту жительства и подать заявление на оформление патента для регистрации в качестве самозанятого гражданина. Патент могут приобрести репетиторы, няни, парикмахеры, работающие на дому, швеи, продавцы, которые реализуют продукцию, выращенную на своей земле, водители, фотографы, независимые журналисты и многие другие. В среднем по стране патент стоит 20 тысяч рублей в год.
Бизнес Рязань Экономика
Росстат Совет Федерации Минтруд
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