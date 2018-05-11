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Уровень доверия россиян к телевидению снижается, выяснили социологи
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Уровень доверия россиян к телевидению снижается, выяснили социологи 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Уровень доверия россиян к информации, которую транслируют по телевидению, продолжает снижаться, свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
Респондентам был задан вопрос: «Есть ли источники информации, которым вы доверяете больше, чем остальным? И если да, то каким именно? Назовите не более трёх таких источников».
Если в апреле 2015 года о большем доверии к телевидению заявляли 63% опрошенных, то в январе 2016 года этот показатель был уже 58%, в феврале и мае 2017 года — 50%, а в июне 2017 года — 47%. В апреле 2018 года лишь 43% респондентов заявили, что доверяют телевидению больше, чем остальным источникам информации. Новостным сайтам в интернете сегодня больше доверяют 20% россиян (в 2015 году этот показатель равнялся 15%).
При этом 27% участников опроса ответили, что источников, которым они доверяли бы больше, у них нет (в 2015 году такой ответ дали 16% россиян). Меньше всего россиян доверяют радио — этот вариант выбрали 6% опрошенных, при этом разговорам с друзьями и родственниками больше всего доверяют 7% россиян. О большем доверии к печатной прессе заявили 8% респондентов, такие же показатели у форумов, блогов и сайтов социальных сетей.
Опрос «ФОМнибус», посвященный российским СМИ, проводился 28-29 апреля в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ, в нем участвовали 1500 россиян. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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