Почти 78 000 жителей Татарстана не смогут покинуть Россию

Почти 78 000 жителей Татарстана в майские праздники не смогут покинуть пределы России . Им запретили выезд из страны из-за долгов по алиментам, кредитам, налогам и ЖКХ.

Приставы советует расплачиваться как можно раньше. Например, прямо сейчас. Узнать о своих долгах можно здесь.

Для того, чтобы стать невыездным, достаточно иметь задолженность в 10 000 рублей, сообщает пресс-служба УФССП по РТ

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