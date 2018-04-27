Почти 78 000 жителей Татарстана не смогут покинуть Россию 

Почти 78 000 жителей Татарстана в майские праздники не смогут покинуть пределы России. Им запретили выезд из страны из-за долгов по алиментам, кредитам, налогам и ЖКХ.
Приставы советует расплачиваться как можно раньше. Например, прямо сейчас. Узнать о своих долгах можно здесь.
Для того, чтобы стать невыездным, достаточно иметь задолженность в 10 000 рублей, сообщает пресс-служба УФССП по РТ.
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