Доходы губернатора Подмосковья по итогам 2017 года снизились на 84%

В сведениях о доходах Воробьева за 2017 год нет недвижимости и автомобилей в имуществе. Согласно декларации, в пользовании главы Подмосковья находятся участок земли площадью почти 10,3 тыс. м2, жилой дом в 976,8 м2, гараж около 542 м2 и помещение для отдыха 627,5 м2.

В документе указывается, что один из несовершеннолетних детей Воробьева владеет квартирой на 195 м2 и получил доход в 4,5 млн рублей по итогам 2017 года.

Декларация 2016 года содержит те же сведения о недвижимости в пользовании губернатора и одной квартире в собственности его ребенка. Однако по итогам прошлого года доход ребенка был выше — 6 млн рублей.