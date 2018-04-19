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Доходы губернатора Подмосковья по итогам 2017 года снизились на 84%
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Доходы губернатора Подмосковья по итогам 2017 года снизились на 84% 

ТАСС 27 минут назад
Фото: Ведомости
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Доход губернатора Московской области Андрея Воробьева по итогам 2017 года составил 53,1 млн рублей, что на 84% ниже задекларированного в 2016 году (97,6 млн рублей). Соответствующий документ был опубликован на сайте правительства Подмосковья.
В сведениях о доходах Воробьева за 2017 год нет недвижимости и автомобилей в имуществе. Согласно декларации, в пользовании главы Подмосковья находятся участок земли площадью почти 10,3 тыс. м2, жилой дом в 976,8 м2, гараж около 542 м2 и помещение для отдыха 627,5 м2.
В документе указывается, что один из несовершеннолетних детей Воробьева владеет квартирой на 195 м2 и получил доход в 4,5 млн рублей по итогам 2017 года.
Декларация 2016 года содержит те же сведения о недвижимости в пользовании губернатора и одной квартире в собственности его ребенка. Однако по итогам прошлого года доход ребенка был выше — 6 млн рублей.
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 Ещё 6 источников 
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