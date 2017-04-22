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Замглавы Минфина предложил облагать НДФЛ доход от депозитов
Замминистра финансов России Илья Трунин предложил облагать доход от депозитов налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), передает РИА "Новости".
"Мы считаем, что в этом направлении надо идти, потому что не очень понятно, почему мы такой вид доходов не облагаем вовсе. Почему зарплаты, которые выплачиваются, любые зарплаты, даже ниже средних, 20 тысяч рублей в месяц, 15, 10, — с них удерживается налог на доходы физических лиц, а если человек получает миллион в год процентов, например (такие вклады есть, есть и больше), то он не платит ни рубля НДФЛ с этих доходов, хотя эти доходы гораздо больше? И если он имеет возможность держать такие суммы на депозитах, значит, это еще и какие-то сбережения", — сказал Трунин.
Трунин добавил, что рано или поздно такой вопрос нужно будет проработать.
Ранее Илья Трунин сообщил, что министерство планирует до конца 2017 года закончить работу над проектом закона о национальной системе маркировки товаров, у которой будет единый оператор.
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