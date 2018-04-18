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Три этажа роскоши, а рядом теплица: рассматриваем самые дорогие дачи под Екатеринбургом
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Три этажа роскоши, а рядом теплица: рассматриваем самые дорогие дачи под Екатеринбургом 

e1.ru 26 минут назад
Фото: e1.ru
Средняя цена дачного домика в Екатеринбурге и пригороде выросла за год на 34% — до 1,34 млн рублей, подсчитали аналитики портала по выбору недвижимости N1.RU.
Специалисты проанализировали динамику цен на загородные дома, находящиеся на территории садоводческих и дачных товариществ в окрестностях Екатеринбурга.
Самая высокая средняя стоимость летних домов зафиксирована в черте Екатеринбурга, а также в Верхнепышминском, Березовском, Белоярском и Сысертском районах. Здесь дачу можно купить за 1,5–2 млн рублей. При этом нередко собственники достаточно дорогих круглогодичных домов также предлагают приобрести объекты в качестве дач.
Лидерами роста цен на дачи стали Белоярский, Нижнесергинский, а также Сысертский районы области. За год дома здесь подорожали на долю до 50%.
— Цены на дачи растут уже два года подряд. Летние дома в хороших местах стабильно пользуются спросом. Спрос есть даже на аренду дач, но оптимальных предложений для арендатора в этом сегменте не так много, — отмечает руководитель проекта N1.RU Оксана Сидлецкая. — Сложно объяснить желание огромного числа россиян иметь дачу, но чаще всего, когда у людей появляется своя квартира, которая их устраивает, им хочется еще и летний домик.
По данным N1.RU, дешевле всего дачи предлагаются в Режевском и Полевском районах области, где средняя цена объектов в продаже составляет около 750 тыс. рублей.
Самая дорогая дача в продаже больше похожа на трехэтажный 500-метровый коттедж, и хозяин предполагает, что ее можно использовать как гостиницу. Она расположена в поселке Санаторном и стоит 24,99 млн рублей. К ней прилагается 15 соток земли.
На втором месте по стоимости — дача на берегу Таватуя с участком в 1 гектар среди смешанного леса. Кроме самой дачи предлагается «вместительный гараж с комнатой персонала, двухэтажная баня из кедра с джакузи, камином и гостевой комнатой и спальней, теплая беседка с зоной барбекю и камином». Стоит объект 9,9 млн рублей.
Третья по дороговизне дача продается с участком в 15 соток и расположена в селе Кунгурка. Стоит она 17 млн рублей.
На четвертом месте находится дача в Чкаловском районе Екатеринбурга, в ДНТ «Дорожник», и стоит она 8,99 млн рублей. Площадь участка — 9,5 сотки.
И последнее место топа-5 — дача за 8 миллионов в поселке Первомайском в Верхней Пышме с участком в 14 соток.
Ранее мы рассказывали, как изменилась цена на землю на Среднем Урале к весне-2018.
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