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Медведев подписал постановление об индексации пенсий с 1 апреля
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации социальных пенсий с 1 апреля на 1,5%. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2017 года социальных пенсий в размере 1,015", — говорится документе.
Министр труда и соцзащиты Максим Топилин на прошлой неделе предполагал, что страховые пенсии будут проиндексированы в апреле на 0,4%.
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