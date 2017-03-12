Ученые измерили счастье в деньгах

Американские психологи выяснили сумму, которая может сделать человека счастливым, несмотря на то, что счастье и деньги не напрямую зависят друг от друга, пишут СМИ.

Специалисты попросили людей соотнести свой уровень дохода и рассказать, счастливы ли они. Положительно на вопрос ответила только треть респондентов.

Оказывается, чтобы чувствовать себя счастливым и уверенным в завтрашнем дне, среднестатистическому американцу достаточно зарабатывать шесть тысяч долларов в месяц. Россияне, по заявлениям экспертов, готовы довольствоваться доходами в 1,5 тысячи долларов в месяц.

При этом специалисты утверждают, что человек не станет счастливее, если его доходы будут расти в геометрической прогрессии. В таком случае люди сталкиваются с проблемами оплаты налогов и хранения денег, что доставляет определенные трудности.