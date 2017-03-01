Зарплаты федеральных чиновников РФ в 2016 г. выросли на 4%

Среднемесячная зарплата федеральных госслужащих в России по итогам 2016 г. составила 115,7 тыс. руб., что на 4% больше, чем в 2015 г.

Об этом свидетельствуют данные Росстата

По данным Росстата, численность работников, замещавших должности гражданской службы в федеральных государственных органах, на конец декабря 2016 г. составила 38 тыс. человек, или 77,4% от общей численности работников этих органов. Штаты должностей гражданской службы были укомплектованы на 85,6% (в 2015 г. - на 84,7%).