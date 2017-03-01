Названы регионы с самой высокой зарплатой врачей и учителей

Росстат посчитал зарплаты работников бюджетной сферы, которые им выплачивались в регионах в 2016 году. Речь идет о зарплатах учителей, врачей, работников дошкольных , культурных и социальных учреждений, научных сотрудников.

Что касается педагогов, то самые большие зарплаты у учителей на Чукотке - больше 86 тысяч рублей в месяц. На севере и востоке России педагоги вообще неплохо зарабатывают: на Сахалине, в Магадане, на Камчатке, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах больше 60 тысяч рублей. Московские учителя в месяц получают 68 тысяч рублей, а питерские - на 2- тысяч меньше - 48.

Меньше всего - 18-19 тысяч в месяц зарабатывают учителя в республиках Северо-Кавказского федерального округа: Дагестане, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии-Алании. У врачей тоже самые высокие зарплаты на Чукотке. В суровом климате крайнего севера они зарабатывают более 116 тысяч рублей в месяц. На втором месте - Ямало- Ненецкий автономный округ с зарплатами врачей в 112 тысяч в месяц. Около 100 тысяч платят докторам на Камчатке. Более 90 тысяч на Сахалине. В Москве средняя зарплата доктора - 86 тысяч рублей. В северной столице - 71 тысяча в месяц. Совсем скромно медики зарабатывают в Карачаево-Черкессии и Северной Осетии-Алании - по 29 тысяч в месяц.

Научные работники неплохо живут опять же в Ямало-Ненецком автономном округе, где могут получать более 100 тысяч в месяц. В северных областях им платят порядка 60-70 тысяч в месяц. Неплохо зарабатывают ученые в Нижегородской области - 55 тысяч в месяц, в Москве и Санкт-Петербурге - 62 и 53 тысячи в месяц соответственно. Ну и совсем скромные зарплаты у научных работников из республики Марий Эл (21 тысяча в месяц), Пензенской области (примерно столько же), Калмыкии (22 тысячи), Алтая (23 тысячи в месяц).

С полным списком заработных плат работников бюджетной сферы можно познакомиться на сайте Росстата.