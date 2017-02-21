Россиян хотят ограничить в оплате наличными

Также обсуждается вопрос о введении новых сборов по типу платежа. Отмечается, что так правительство намерено бороться с теневой экономикой.

Запрет на оплату наличными может коснуться покупки недвижимости, автомобилей и предметов роскоши. Безналичный расчет могут ввести и при оплате труда. Стимулировать оплату по картам хотят с помощью пониженной ставки НДС для платежей.

Держатели платежных карт за девять месяцев 2016 г. сняли 19 трлн руб. наличных, а оплатили товаров и услуг только на 8,7 трлн. Доля наличных денег в обращении, по данным ЦБ, – около 9% ВВП.

Минфин еще в 2012 году предлагал ограничить расчеты наличными между людьми и с компаниями – сначала 600 000 руб., а затем 300 000 руб. За нарушение предполагался штраф на всю сумму сверх лимита.