Топилин предупредил о снижении реального размера пенсий

Реальный размер пенсий в России будет снижаться в ближайшие три года, заявил глава Минтруда Максим Топилин. Его слова приводит РИА Новости.

«Несмотря на то, что мы индексацию восстановили, но если мы посмотрим прогноз, то у нас реальные пенсии все равно — в перспективе трех лет — они снижаются», — сказал министр.

В то же время Топилин заверил, что решение этой проблемы является задачей 2017 года. «Это является проблемным вопросом с точки зрения доходов пенсионеров», — подытожил чиновник.