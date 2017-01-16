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Путин привязал зарплату главы Пенсионного фонда к зарплате сотрудников
Президент России Владимир Путин подписал указ, который устанавливает предельный уровень соотношения зарплаты главы Пенсионного фонда (ПФР) и других его сотрудников. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, "условия оплаты труда председателя правления… предусмотренные настоящим указом, применяются с учетом предельного уровня соотношения их среднемесячной заработной платы и среднемесячной заработной платы работников этих фондов, определенного правительством Российской Федерации".
Зарплата глав ФОМС и ФСС также будет привязана к зарплатам работников этих учреждений.
Указ вступил в силу 1 января 2017 года.
В конце августа 2016 года Минтруд предлагал разрешить главе Пенсионного фонда и руководителям других госфондов зарабатывать в 10 раз больше других сотрудников.
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