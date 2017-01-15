Средняя пенсия в России повысится почти на 500 рублей

Средний размер страховой пенсии в феврале 2017 года составит 13,7 тысяч рублей. Об этом сообщает Рамблер/новости со ссылкой на «Российскую газету»

Сейчас средняя страховая пенсия составляет 13,2 тысяч рублей.

Ранее министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин рассказал, что в 2017 году страховые пенсии по старости повысят дважды – в феврале на 5,4 % и в апреле на 0,4%.

Кроме того, на 5,4 % с 1 февраля вырастут социальные пособия для чернобыльцев, ветеранов, инвалидов и детей.