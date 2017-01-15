Средняя пенсия в России повысится почти на 500 рублей

Средний размер страховой пенсии после того, как она увеличится на 5,8 процента, составит 13,7 тыс. рублей.

Напомним, как ранее сообщил министр труда и соцзащиты России Максим Топилин , в текущем году страховые пенсии по старости будут повышаться два раза - уже в следующем месяце, феврале, на 5,4 процента, а также в апреле еще на 0,4 процента, а всего - на 5,8 процента.

Социальные пособия тоже станут выше на 5,4 процента с 1 февраля. Речь идет о выплатах чернобыльцам, ветеранам, инвалидам, детских пособиях.

Также пенсионеры уже начали получать единовременную выплату в пять тысяч рублей. Деньги пришли уже 60 процентам получателей.