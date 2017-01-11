В Россию вернулся рост реальных зарплат

В России начался рост реальной заработной платы, но по сравнению с октябрем 2014 года средняя зарплата в стране упала на восемь процентов. Об этом говорится в опубликованном в среду, 11 января, мониторинге Высшей школы экономики (ВШЭ).

«С февраля по июль [2016 года] изменения реальной зарплаты колебались вокруг нулевой отметки, а с конца лета наметилась тенденция к росту», — отмечается в материалах ВШЭ. В августе 2016-го средняя зарплата в России выросла на 2,7 процента относительно аналогичного периода предыдущего года, в сентябре — на 1,9 процента, в октябре не изменилась, а в ноябре снова прибавила 1,7 процента по сравнению с ноябрем 2015 года.

При этом средняя зарплата в ноябре 2016 года равнялась 36105 рублям, что соответствует 91,9 процента от уровня октября 2014 года (последнего месяца, в котором зафиксирован рост доходов россиян) и 101,7 процента от ноября 2015 года», — пишут эксперты ВШЭ.

Средний размер пенсий в ноябре прошлого года составил 12428 рублей, что на 2,8 процента меньше показателя ноября 2015 года и на 7,7 процента — октября 2014 года.

Несмотря на продолжающееся падение доходов и товарооборота, эксперты не увидели значимого ухудшения субъективных оценок материального положения. «Это говорит о привыкании граждан к снижению потребительских стандартов», — подчеркивается в документе.