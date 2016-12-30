Глав госфондов обязали публиковать данные о зарплате в интернете
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Рамблер/новости

Глав госфондов обязали публиковать данные о зарплате в интернете

Глав госфондов обязали публиковать данные о зарплате в интернете
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Зарплаты руководителей государственных фондов, федеральных государственных учреждений и ФГУПов будут публиковаться в свободном доступе в интернете. Новые правила размещения информации о доходах утвердил глава кабинета министров России Дмитрий Медведев. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.
Как говорится в публикации, требования распространяются также и на заместителей начальников и главных бухгалтеров. Кроме того, отмечается, что вся информация должна публиковаться на сайтах организаций и на сайтах учредителей предприятий.
Впервые данные о среднемесячной зарплате руководства госфондов и федеральных госпредприятий, согласно указу премьер-министра страны, должны быть опубликованы не позднее 15 мая года, следующего за отчетным.
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