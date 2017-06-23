Декольте звезд на ММКФ ужаснули зрителей

Следуя традиции появляться на красной дорожке в наиболее эффектном виде, некоторые знаменитости оказались под обстрелом критики. В частности, звездным красавицам досталось за неудачное декольте.

Фото: Медикфорум

22 июня в Москве торжественно открылся 39-й международный кинофестиваль (ММКФ), и на красной ковровой дорожке перед театром «Россия» перед публикой прошлись самые яркие дивы из отечественного кино и шоу-бизнеса. Среди тех, кто продемонстрировал одно из самых смелых платьев, конечно, не могла не оказаться Глюк'oZа Наталья Чистякова. Артистка появилась в экстремальном декольте, моментально обратив на себя внимание репортеров и дав повод сплетникам вновь зашептаться о ее страсти к оголению на публике.

Фото: Медикфорум

Другой звездой, удивившей своим не по погоде откровенным нарядом, стала 59-летняя актриса Елена Кондулайнен. Заполучив когда-то звание секс-символа, она и теперь может позволить себе многое. Известная блондинка хоть и закуталась в шаль от московского холодного лета, но бюст постаралась открыть максимально, чем сильно раздражила хейтеров.

Фото: Медикфорум

Также немало язвительных комментариев было высказано в адрес Светланы Ходченковой. Красавица-актриса вышла на красную дорожку в платье, сильно открывающем плечи и зону декольте. Однако формы Светланы для такой детали ее наряда сочли слишком скромными, а крой лифа у платья это лишь некрасиво подчеркивал.

«Где, собственно, грудь?» - бестактно заметили критики ее образа.