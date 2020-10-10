«Это террористы, и они уже на границе с Россией»

Недавно Азербайджанские войска нанесли ракетный удар по собору Св. Христа Спасители в городе Шуши. Это не единственный невоенный объект, пострадавший на территории Нагорного Карабаха.

Политолог, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, член экспертного совета партии «За Правду» Семён Багдасаров уверен: сейчас на территории Нагорного Карабаха идет Турецко-армянская война, и от того, как в ней поведет себя Россия , зависит будущее нашей страны.

Идет война не с Азербайджаном, а с Турцией

«СП»: — Азербайджанские войска ударили по собору Св. Христа Спасители в городе Шуши. Почему, на ваш взгляд, Азербайджан уничтожает объекты культуры, и почему нет международной оценки таким действиям, нет введения санкций, осуждения со стороны Евросоюза?

Еще месяц назад я прогнозировал подобные события.

Идет война не между Азербайджаном и Арменией , а с Турцией, которая будет привлекать террористические группировки. Цель была такая: используя явное превосходство в современной технике и в личном составе, прорвать оборону армии Нагорного Карабаха и захватить его. Блицкриг не удался.

На сегодняшний день ситуация такая: Азербайджанская, а вернее, Турецкая сторона, потерпела поражение и отброшена на исходные позиции. Нагорный Карабах всегда умел воевать: при населении 120 тыс. человек он только во время Великой Отечественной войны дал четырех маршалов, даже умудрился одного адмирала флота дать, и дал 57 героев Советского Союза.

В таких условиях Турецкая сторона прибегла к следующей стратегии: используя явное превосходство артиллерии, наносить удары по всему, что есть в Нагорном Карабахе. По системе жизнеобеспечения — 60% ее уже разрушено. А также по культурным ценностям (хотя, я думаю, христианская церковь — это для них не объект культурного наследия).

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин недавно перечислял террористические группировки, которые оказались на Южном Кавказе.

Мы говорим, что разобьем террористов в Сирии , и тогда у нас их не будет. Но дождались того, что на наших южных границах до четырех тысяч боевиков, кто будет воевать. И их количество продолжает наращиваться, они продолжают перебрасываться туда. Возникает вопрос, что делать.

Логично было бы, чтобы наш МИД вызвал к себе посла Турции, посла Азербайджана и поговорил с ними на тему, что вы делаете. Высказал протест. В нормальной стране делается именно так. А затем дается в ультимативной форме два-три дня, и если за это время требование не выполняется — наносятся удары по местам расположения террористов. И так надо делать, если мы не хотим, чтобы Северный Кавказ взорвался.

«СП»: — Нет ли такого ощущения, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган чувствует свою полную безнаказанность? Может, кто-то из западных партнеров уверил его, что если действовать в Карабахе, то это остается безнаказанным?

То, что творит Эрдоган — устраивает Запад. Американцы действуют руками обнаглевшего Эрдогана, который воюет на несколько фронтов: на Южном Кавказе, в Северном Ираке, против Греции. Предъявляет претензии к территории Кипра: один из их религиозных деятелей заявил, что надо весь Кипр освободить, так как там какая-то их святыня.

Это для Эрдогана очень выгодно. Но нас это не может устраивать. Может быть, хватит, давать возможность Эрдогану обманывать нас? Сколько миллиардов мы вбухали в экономику Турции — а сейчас мы на четвертом месте по поставкам туда газа. После Азербайджана, кстати.

И Эрдоган уже у нашей южной границы. Из-за такой беззубой политики мы можем окончательно рухнуть.