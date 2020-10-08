Эрдоган куражится и над Кремлем, и над Белым домом

Поддержка Анкарой азербайджанского наступления в Нагорном Карабахе показывает то, как держава средней руки может сдерживать таких тяжеловесов как Россия и США. Турция со своими гигантскими амбициями не собирается считаться ни с Москвой ни с Вашингтоном.

Фото: © РИА Новости, Алексей Витвицкий © РИА Новости, Алексей Витвицкий

Он не боится ни Москвы, ни Вашингтона. Непредсказуемый смутьян Реджеп Тайип Эрдоган бросает вызов мировым грандам. Тем самым он подчеркивает на Кавказе одну из текущих реалий: державы средней руки могут удержать на почтительном расстоянии тяжеловесов.

Где американское лидерство, когда один из членов НАТО , Турция, ввязывается в военные действия в Нагорном Карабахе, даже не предупредив «союзников»? Где российский контроль в традиционной «зоне влияния», когда одна бывшая советская республика, Азербайджан , обстреливает при поддержке Турции другую, Армению ? Турция, региональная держава с гигантскими амбициями, не собирается считаться с Кремлем или Белым домом, Путиным или Трампом.

Начатые Азербайджаном 27 сентября бои продолжились на этой неделе. «Столица» Нагорного Карабаха (армянский анклав на азербайджанской территории) Степанакерт каждый день подвергается обстрелам со стороны сил Баку . Самопровозглашенная независимая республика в свою очередь получает помощь от соседней Армении. Во время столкновений в 1990-х годах армянские войска сформировали вокруг анклава защитные буферные зоны, откуда были силой выдворены десятки тысяч азербайджанцев.

Москва наблюдает

Какую цель преследует Баку? Вернуть часть территории, которая была потеряна после боев в прошлом столетии? Возобновить международные переговоры о статусе Карабаха? Москва наблюдает, призывает к прекращению огня и не может определиться с линией поведения. Атака Азербайджана была подготовлена заранее, а его силы традиционно пользуются российским вооружением. Есть между Баку и Москвой сентиментальные связи: отец нынешнего президента Гейдар Алиев был членом политбюро КПСС . Связи, которые были установлены под звон рюмок с водкой и звуки «Интернационала», не пустой звук.

Был ли Путин в курсе планов Алиева-младшего? Кремлевскому стратегу приписывают коварный план по возобновлению войны в регионе, но сложно представить, в чем бы могла быть его выгода. С другой стороны присутствие России еще заметнее: она связана с Арменией оборонным соглашением (оно не касается Нагорного Карабаха), поставляет оружие ее армии, имеет в своем распоряжении военную базу на армянской территории. Она уверенно чувствует себя как в Баку, так и Ереване.

Обычно Кремль трубит окончание боев между армянами и азербайджанцами. И каждый подчиняется своему поставщику оружия. Только на этот раз Баку может положиться на Турцию Эрдогана, чтобы расширить свое поле для маневра. Турецкий лидер активно поддерживает борьбу тюркоязычного Азербайджана. Турецкая армия, вторая по силе среди стран-членов НАТО, поддерживает азербайджанское наступление, в том числе беспилотниками и арабскими (исламистскими) боевиками, возможно, даже авиацией.

«Нью-Йорк Таймс» писала на этой неделе о беседе армянского премьера Никола Пашиняна и советника Белого дома по национальной безопасности Роберта О'Брайена . Пашинян спросил, почему США позволили члену НАТО и союзнику Вашингтона бомбить с F-16 армянское население на спорной территории. Анакара в свою очередь выступает с опровержением, но не поддержки Баку, а обстрелов Степанакерта с ее F-16.

Американский Конгресс признал армянский геноцид в Турции в начале ХХ века, и ему не по душе, что союзник по НАТО участвует в наступлении на карабахских армян. Считается, что история обязывает Турцию как минимум занять нейтральную позицию в конфликте Азербайджана и Армении. Но у Трампа есть слабость к Эрдогану, ведь тому свойственны импульсивный и автократический подход, а также презрительное отношение к экспертам, которое так радует американского лидера.

Региональный экспансионизм

Наконец, если США считают, что сохранение Турции в НАТО оправдывает все выходки Эрдогана, у того есть полная свобода для продолжения политики регионального экспансионизма на Кавказе, Ближнем Востоке, в Магрибе и Восточном Средиземноморье. США это определенно не нравится, но они мирятся с этим.

Россия не в лучшем положении. Путин ошибся, если считал, что добился признания президента Турции, когда продал ему ракетные комплексы С-400 в прошлом году. Сегодня кремлевскому стратегу вновь приходится иметь дело с Турцией и ее силами по меньшей мере на двух важных для него фронтах: в Сирии (Турция оккупирует часть территории страны) и Ливии (Москва и Анкара поддерживают там разные лагеря). Это не говоря уже о Кавказе, где Эрдоган разжигает бои двух кремлевских протеже