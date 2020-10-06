New Europe (Бельгия): даже если победит Баку, Карабах проиграет 

Азербайджану как самому податливому сателлиту Турции отводится важная роль в будущих планах Анкары . Но в каспийском регионе по-прежнему сильны и российские интересы. Поэтому если Азербайджан выиграет, он при этом проиграет — Россия не упустит возможности показать всем, кто есть кто на Каспии.

Локальный конфликт между Азербайджаном и Арменией вполне грозит перерасти в региональную войну, куда втянутся и другие страны Каспийского региона. Помимо Азербайджана, Армении и Турции, в игру могут включиться Россия и Туркменистан

Турции грозят невиданные прежде экономические проблемы и прогрессирующая международной изоляция со стороны крупных западных держав, США ЕС и даже России. Чтобы удержаться у власти любой ценой, президент Реджеп Эрдоган за последнее десятилетие установил в Турции авторитарный режим, постепенно скатывающийся в диктатуру. Он уже разрушил экономику страны и опутал ее экономическими скандалами, в которых замешаны близкие члены его семьи. Чтобы отвлечь общественное мнение от реальных проблем, Эрдоган ввязывается во внешние войны в Сирии Ливии , а теперь и в Армении. Одновременно он чуть было не развязал войну против Греции Кипра , добиваясь прав на бурение в определенных районах Эгейского моря, которые по существующим международным соглашениям Турции не принадлежат. Оксиморон заключается в том, как развиваются цены на нефть после пандемии коронавируса: шельфовое бурение стало экономически нецелесообразным (отчасти из-за стремительного развития альтернативных источников энергии и природного газа), и даже сохранение существующих месторождений (Кашаган и т. д.) на грани целесообразности.

Следует отметить, что Турция расширила свое военное присутствие за счет баз в следующих странах: Албания (от 20 до 250 военнослужащих на военно-морской базе Влёра с двумя фрегатами), Азербайджан (здания и сооружения в военном городке Гызыл Шерг и здание терминала на аэродроме в поселке Гаджи Зейналабдин) и Ирак (база на 2 000 человек). Кроме того, Турция имеет более 20 военных и разведывательных баз — в том числе в провинциях Эрбиль Дахук в Иракском Курдистане; авиабазы в Аль-Ватии, Митиге, Мисурате и Зуваре в Ливии; миротворческий контингент в 30 000 военнослужащих в Северном Кипре, база на 5 000 человек в Катаре; лагерь «Тюрксом» с 200 военнослужащих в Сомали (контингент может быть увеличен до 1 000); базы в Аль-Бабе, Эр-Раи, Ахтарине и Джараблусе в Сирии с личным составом не менее 5000 человек. Наконец, появились новые базы в Атме и Дарат-Иззе.

Однако на фоне надвигающегося краха и нависшего над его головой призрака Фетхуллаха Гюлена Эрдогану приходится изобретать внешних врагов как единственный способ сохранить власть. В этих условиях Вашингтон настроен умеренно критически, потому что Турция остается крупным членом НАТО . Разумеется, если США когда-нибудь и решат упразднить НАТО, то проявить эту инициативу никому другому они не позволят. Это прерогатива министерства обороны США

ЕС, хотя его территории оказались под прямой угрозой со стороны Турции, тоже занял умеренно критическую, но твердую позицию — во многом под давлением Германии. В Германии живет около пяти миллионов мусульман, так и не интегрировавшихся в немецкое общество. Все они хорошо организованы и находятся под контролем Анкары — с тысячами мечетей, исламских культурных центров, школ и гетто, — и противостоять постоянному турецкому шантажу у правительства Германии нет ни сил, ни решимости.

ЕС, несмотря на мягкие формулировки, вынудил Турцию снизить градус воинственных настроений против Греции и Кипра и начать переговоры, и чтобы сохранить этот импульс, Эрдоган поручил главе Азербайджана Ильхаму Алиеву объявить войну Армении из-за Нагорного Карабаха и семи прилегающих к нему районов — территории Азербайджана на границе с Арменией, населенной исключительно армянами. В 1988 году в этом районе разгорелась освободительная партизанская война, когда Карабах потребовал от Москвы передачи из Азербайджанской ССР в Армянскую. В 1990 году конфликт перерос в полномасштабную войну, и на фоне распада Советского Союза — официально он случился 26 декабря 1991 года — двумя неделями раньше, 10 декабря, в Нагорном Карабахе возникла самопровозглашенная Республика Арцах.

Азербайджану как самому податливому и готовому к сотрудничеству сателлиту Турции отводится важная роль в будущих планах Анкары, которые предусматривают создание исламского альянса. Он задуман как аналог НАТО в исламском мире — чтобы блюсти интересы мусульман во всем мире, и первой его целью станет исламизация Европы.

Турция глубоко проникла в администрацию президента Азербайджана, что объясняет различные сделки насчет нефтегазовой отрасли и трубопроводов. В этой же связи Эрдоган поручил Алиеву объявить войну Арцаху — и не случайно армянские военные находят в карманах убитых азербайджанских солдат шприцы и опиаты. Эта тактика повсеместно применяется турецкой армией и в Ливии.

Но в каспийском регионе по-прежнему сильны и российские интересы. Не считая Ирана, остальные страны Каспия — бывшие советские республики с глубоко укоренившимися российскими интересами. Поэтому если Азербайджан выиграет, он при этом проиграет, — потому что Россия не упустит возможности показать всем, кто есть кто на Каспии.

России запретили летать над Турцией и Грузией на помощь Армении, но это не помешает Москве вмешаться и раздуть из пограничного конфликта региональную войну, когда она сочтет это нужным. Россия недавно сослалась на Организацию Договора о коллективной безопасности — также известную как Ташкентский договор за подписью Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, который обязывает страны вступить в конфликт по зову Армении.

Один из давних нерешенных вопросов в этой области — претензия Туркменистана на нефтяную вышку под Баку. Нефтяная вышка расположена в нескольких километрах от Баку, напротив Туркменистана, и Баку считает ее своей собственностью. Однако Ашхабад утверждает, что поскольку Каспий не море, а озеро, то проникающий в его глубь на 60 километров Апшеронский полуостров не имеет права на континентальный шельф, поэтому нефтяная вышка попадает в территориальные воды Туркменистана. Учитывая, что русские контролируют всю международную торговлю туркменской нефтью и газом, нетрудно себе представить, во что может вылиться затяжной конфликт на Каспии.