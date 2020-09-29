Помпео в Греции: подтвердились худшие опасения Турции

Начавшийся 28 сентября визит госсекретаря Майка Помпео в Грецию многие эксперты связали с желанием Вашингтона поддержать Афины в средиземноморском споре с Анкарой. Важной частью поездки станет посещение американской военно-морской базы Суда в одноимённом заливе на острове Крит. Именно этот пункт в графике Помпео вызвал в Турции опасения, что её союзник по Североатлантическому альянсу обдумывает перевести свои военные силы с базы Инджирлик на греческую территорию.

Поездка на Крит у Помпео запланирована на 29 сентября. По её итогам планируются переговоры с греческой стороной, которые будут касаться прежде всего напряжённости в Восточном Средиземноморье. Несмотря на то что Анкара и Афины договорились возобновить зондирующие консультации по поводу разрешения территориальных проблем, есть подозрения, что желание вести диалог у сторон может быть недолгим.

Накануне Помпео посетил Салоники , где с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом обговорил вопросы, «которые представляют двусторонний, региональный и международный интерес, с акцентом на греко-американский стратегический диалог, оборонное и энергетическое сотрудничество, а также события в широком регионе Восточного Средиземноморья», сообщало греческое внешнеполитическое ведомство.

В Афинах подчёркивают, что ожидают во время визита Помпео подтверждения того, что неоднократно декларировалось Вашингтоном, — «практической поддержки греческих позиций на всех уровнях, особенно в отношении турецких провокаций в Восточном Средиземноморье».

Турецкие СМИ расценили желание Помпео посетить Крит как свидетельство готовящейся передислокации американских сил с расположенной в Турции базы Инджирлик в греческую Суду. Так, агентство Anadolu в связи с этим вспомнило угрозы сенатора-республиканца Рона Джонсона , который ранее в этом месяце указал на необходимость пересмотра американского присутствия в Турции в связи с ухудшающейся ситуацией в двусторонних отношениях между Вашингтоном и Анкарой. Законодатель тогда подчеркнул, что его страна не имеет желания покидать Инджирлик, однако на подобный сценарий её толкают события в Восточном Средиземноморье. По словам Джонсона, греческие базы рассматриваются в качестве альтернативы объекту в Турецкой Республике.

U. S. Department of Defense Current Photos/flickr.com

Инджирлик уже долгое время служит базой для американских ВВС. На военном объекте также располагаются ядерные боеголовки. Однако вопрос его функционирования то и дело становится инструментом устрашения — как для США, так и для самой Турции. Риторика турецких официальных лиц нередко берёт яркий антиамериканский крен — для того, чтобы мобилизовать внутреннюю аудиторию. Чиновники в Вашингтоне же своими угрозами попросту пытаются скорректировать турецкую политику в другую, более удобную для себя сторону.

По итогам первого дня визита Помпео в Грецию стороны заявили о необходимости заниматься делимитацией морских границ в Средиземноморье исключительно мирным путём. Однако не исключено, что любые действия США по сокращению своего присутствия в Турции — даже символические — могут толкнуть Эрдогана на более жёсткие шаги. Это увеличивает риски конфронтации в регионе. В связи с этим американская игра на устрашение — если она начнётся — будет, вероятно, сопровождаться ещё чем-то более внушительным, чем уход с базы. Тем более что Вашингтону до сих пор есть что предъявить Анкаре в связи с крупным скандалом по созданию схемы обхода антииранских санкций.