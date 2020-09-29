Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Вашингтон подозревают в скором «переезде» с базы Инджирлик 

News.ru 27 минут назад
Помпео в Греции: подтвердились худшие опасения Турции
Фото: EPA/NIKOS ARVANITIDIS/ТАСС
Начавшийся 28 сентября визит госсекретаря Майка Помпео в Грецию многие эксперты связали с желанием Вашингтона поддержать Афины в средиземноморском споре с Анкарой. Важной частью поездки станет посещение американской военно-морской базы Суда в одноимённом заливе на острове Крит. Именно этот пункт в графике Помпео вызвал в Турции опасения, что её союзник по Североатлантическому альянсу обдумывает перевести свои военные силы с базы Инджирлик на греческую территорию.
Поездка на Крит у Помпео запланирована на 29 сентября. По её итогам планируются переговоры с греческой стороной, которые будут касаться прежде всего напряжённости в Восточном Средиземноморье. Несмотря на то что Анкара и Афины договорились возобновить зондирующие консультации по поводу разрешения территориальных проблем, есть подозрения, что желание вести диалог у сторон может быть недолгим.
Накануне Помпео посетил Салоники, где с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом обговорил вопросы, «которые представляют двусторонний, региональный и международный интерес, с акцентом на греко-американский стратегический диалог, оборонное и энергетическое сотрудничество, а также события в широком регионе Восточного Средиземноморья», сообщало греческое внешнеполитическое ведомство.
В Афинах подчёркивают, что ожидают во время визита Помпео подтверждения того, что неоднократно декларировалось Вашингтоном, — «практической поддержки греческих позиций на всех уровнях, особенно в отношении турецких провокаций в Восточном Средиземноморье».
Турецкие СМИ расценили желание Помпео посетить Крит как свидетельство готовящейся передислокации американских сил с расположенной в Турции базы Инджирлик в греческую Суду. Так, агентство Anadolu в связи с этим вспомнило угрозы сенатора-республиканца Рона Джонсона, который ранее в этом месяце указал на необходимость пересмотра американского присутствия в Турции в связи с ухудшающейся ситуацией в двусторонних отношениях между Вашингтоном и Анкарой. Законодатель тогда подчеркнул, что его страна не имеет желания покидать Инджирлик, однако на подобный сценарий её толкают события в Восточном Средиземноморье. По словам Джонсона, греческие базы рассматриваются в качестве альтернативы объекту в Турецкой Республике.
U. S. Department of Defense Current Photos/flickr.com
Британская Times подтвердила опасения турок, сообщив, что визит Помпео в Грецию должен помочь администрации президента США Дональда Трампа в выборе места для переноса авиабазы «в целях наказания» президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Инджирлик уже долгое время служит базой для американских ВВС. На военном объекте также располагаются ядерные боеголовки. Однако вопрос его функционирования то и дело становится инструментом устрашения — как для США, так и для самой Турции. Риторика турецких официальных лиц нередко берёт яркий антиамериканский крен — для того, чтобы мобилизовать внутреннюю аудиторию. Чиновники в Вашингтоне же своими угрозами попросту пытаются скорректировать турецкую политику в другую, более удобную для себя сторону.
По итогам первого дня визита Помпео в Грецию стороны заявили о необходимости заниматься делимитацией морских границ в Средиземноморье исключительно мирным путём. Однако не исключено, что любые действия США по сокращению своего присутствия в Турции — даже символические — могут толкнуть Эрдогана на более жёсткие шаги. Это увеличивает риски конфронтации в регионе. В связи с этим американская игра на устрашение — если она начнётся — будет, вероятно, сопровождаться ещё чем-то более внушительным, чем уход с базы. Тем более что Вашингтону до сих пор есть что предъявить Анкаре в связи с крупным скандалом по созданию схемы обхода антииранских санкций.
Видео дня. Экс-жену рэпера Гуфа заподозрили в перевозке оружия
News.ru: последние новости
Минобороны Азербайджана заявило об успешном контрнаступлении в Карабахе Минобороны Азербайджана заявило об успешном контрнаступлении в Карабахе Американцы ждут кошмара на президентских выборах Американцы ждут кошмара на президентских выборах Сирийский атом взрывоопасен для отношений России и Израиля Сирийский атом взрывоопасен для отношений России и Израиля
Комментарии
Ближний Восток , В мире , Политика , Статьи , США , Реджеп Эрдоган , Рон Джонсон , Дональд Трамп , Администрация США , НАТО , Газета The Times , Анкара , Греция , Крит , Салоники , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пашинян рассказал о личной просьбе Алиева к нему
Пашинян рассказал о личной просьбе Алиева к нему
Россиянин затащил голых школьниц в ванную
Россиянин затащил голых школьниц в ванную
Москву готовят к новому карантину
Москву готовят к новому карантину
Врезавшийся в ледник самолет оттаял через 76 лет
Врезавшийся в ледник самолет оттаял через 76 лет
Новости партнеров
Видео
Напугавший девушку вольером с акулами блогер попал на видео
00:29
Напугавший девушку вольером с акулами блогер попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео ударов армии Армении по технике Азербайджана
00:59
Опубликовано видео ударов армии Армении по технике Азербайджана
В мире Конфликты
Появилось видео мастер-классов спецназа ЦВО
01:44
Появилось видео мастер-классов спецназа ЦВО
Армия
Опубликовано видео учения экипажей Ми-24
00:51
Опубликовано видео учения экипажей Ми-24
Армия
Последствия пожаров в Воронеже попали на видео
01:15
Последствия пожаров в Воронеже попали на видео
Происшествия
Блогер столкнул свою девушку в аквариум с акулами
00:29
Блогер столкнул свою девушку в аквариум с акулами
Происшествия В мире
Десятки раненых в Карабахе попали на видео
01:55
Десятки раненых в Карабахе попали на видео
Происшествия
Появилось видео сравнения армий Еревана и Баку
06:14
Появилось видео сравнения армий Еревана и Баку
Армия
Опубликовано видео последствий ДТП на севере Москвы
00:35
Опубликовано видео последствий ДТП на севере Москвы
Опубликовано видео ЧП в Тольятти
01:02
Опубликовано видео ЧП в Тольятти
Больше видео
Ещё Свернуть