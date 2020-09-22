Русские РЭБ приводят НАТО в чувство

Авиационный портал avia.pro, располагая инсайдерскими данными, сообщил об инциденте, который произошел на днях в Сирии . Продвижение колонны американской военной техники поддерживал с воздуха ударный вертолет AH-64 Apache. Однако поддержки не получилось, американцы чуть не лишились винтокрылой машины.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын РИА Новости/Павел Лисицын

Внешне это выглядело так. На глазах у изумленных американцев «Апач» внезапно потерял управление, его начало болтать в воздухе. Пилоту удалось за счет неимоверных усилий спасти машину. Каким-то чудом вертолет приземлился. Хоть посадка была и жесткой, никто не пострадал. А вертолет получил незначительные механические повреждения. По имеющимся сведениям «Апач» намеревался остановить продвижение российского патруля. Однако эта затея сорвалась.

Утверждается, что у вертолета были повреждены некоторые электронные узлы, что и привело к возникновению аварийной ситуации. Американцы высказывают предположение, что виной этому стала работа какой-то прежде незнакомой российской системы радиоэлектронной борьбы. Однако официальные претензии не выдвигаются в связи с отсутствием неопровержимых доказательств.

Но косвенных свидетельств вполне достаточно, поскольку в данном районе с лета этого года начали разворачиваться российские системы РЭБ. Доподлинно известно о появлении знаменитого комплекса «Красуха-4». Однако ему на подмогу, несомненно, пришли и другие комплексы, официально о которых не сообщалось в связи с их повышенной секретностью. Вот они и могли стать причиной разрушения электронных систем вертолета.

А зона, в которой все произошло, заслуживает особого внимания. Здесь, в провинции Хасака на северо-востоке Сирии, близ города Эль-Камышлы обустраивается новая российская военная база. Вполне понятно, что в первую очередь проводятся мероприятия по защите базы от воздушного нападения. Для чего разворачиваются не только комплексы ПВО, но и РЭБ.

Это уже не первый случай силового воздействия российской радиотехники на американские летательные аппараты, которые фиксировались в районе базы Хмеймим. При этом воздействия бывают мягкие и жесткие. Обращая внимание на мягкие воздействия, американский журнал The National Interest заявляет, что их механизмы непонятны военным – «в небе происходит что-то в высшей степени подозрительное и непонятное».

Уже давно, с приходом русских в Сирию, израильские и американские летчики периодически заявляют о том, что порой сталкиваются со сбоями сигнала GPS. «Москва, - говорится в одной из публикаций журнала, - пытается помешать как западным самолетам, в том числе и новейшим «невидимкам» пятого поколения F-22 и F-35, так и импровизированным террористическим беспилотникам совершать полеты с использованием системы глобального позиционирования». В связи с чем американским и израильским пилотам порой приходится переключаться на другую систему навигации, не зависящую от спутниковых сигналов позиционирования.

Правда, в американской армии есть и сомневающиеся в том, что российские комплексы РЭБ способны подавлять сигналы противника на расстоянии до трехсот и более километров. Они склонны считать, что русские, сделав «Красуху-4» и другие комплексы, не смогли предугадать каких-то побочных эффектов, от которых может страдать не только американская, но и российская авиация. Да вот только с российскими истребителями всё нормально, проблемы есть только у американских и израильских летчиков.

Однако несколько раз российские спецы уже применяли в Сирии и жесткое воздействие комплексов РЭБ. «Красуха» ли это или же какой-то другой комплекс из тех, которые проходят в Сирии обкатку, участвуя в реальных боевых действиях, доподлинно неизвестно. Все-таки на российское радиотехническое вооружение распространяется повышенная секретность. И это воздействие способно выводить из строя электронное оборудование американских самолетов.

И тому есть ряд подтверждений. В 2018 году глава Командования по специальным операциям вооруженных сил США генерал Район Томас заявил: «В Сирии мы столкнулись с самой агрессивной в мире системой радиоэлектронного подавления нашей воздушной техники. Русские испытывают нас каждый день, подавляют наши коммуникации, выводят из строя наши самолеты».

Это было сказано сразу же после того, как в результате электронной атаки была выведена из строя «летающая батарея» - самолет АС-130, оснащенный несколькими пушками достаточно серьезного калибра. После чего самолет был отправлен в длительный ремонт.

В начале этого года были опубликованы доклады американских военных, в которых говорится о том, что расположенные в Сирии российские комплексы РЭБ серьезно повредили два американских истребителя – F-22 и F-35. В результате энергетического воздействия на самолеты их пилоты потеряли ориентацию и с огромным трудом вернулись на базу. После наземного исследования самолетов были выявлены серьезные нарушения в работе некоторых электронных узлов, которые пришлось заменить.

Конечно, если оперировать понятиями «классической» РЭБ, то вывод из строя электроники невозможен на расстоянии большем, чем несколько километров. Потому что для этого необходима громадная энергия. И при этом мощность излучения с расстоянием убывает прямо пропорционально квадрату расстояния от излучателя до цели. Однако в последнее время российские радиоинженеры используют инновационные технологии, опирающиеся на фундаментальные научные исследования.

Новейшие комплексы РЭБ генерируют так называемые «умные помехи». Их суть состоит в том, что вначале комплекс исследует электронные системы, которые необходимо подавлять, по излучаемым ими сигналам. А затем выдает встречные сигналы, которые, накладываясь на диаграмму противника, создают результирующий новый спектр сигналов. Также возможно «взламывание» электроники противника с целью изменить ее работу. При определенных условиях возможно провоцирование резонансных токов, способных пережигать n-p переходы транзисторов.

Ну, а у комплексов РЭБ на новой базе Камышлы, арендуемой на 49 лет, работы много. Потому что с нее открывается устойчивый радиолокационный обзор на Турцию и на Ирак. И, в частности, на две американские военные базы, расположенные в Турции. На одной из них расположен стационарный радар, входящий в систему предупреждения о ракетном нападении. На другой – авиация и ракетная техника. Есть и американские ядерные бомбы В61.

Вполне понятно, что помимо авиации, систем ПВО/ПРО и радаров на базе Камышлы будут присутствовать мощные комплексы РЭБ. И они будут нацелены прежде всего на ракетное и радиолокационное вооружение США, базирующееся в регионе.