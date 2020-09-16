Асада покидает часть его сухопутных сил 

Ливанские политики предсказывают скорый уход шиитской военно-политической организации «Хезболла» из Сирии, где она воюет с 2012 года на стороне президента Башара Асада. В частности, об этом заявил глава Свободного патриотического движения (СПД) Ливана Джебран Басиль, который в прошлом занимал должность главы МИД. Он сообщил о поддержке своими сторонниками идеи нейтралитета Ливана в международных конфликтах и призвал простых граждан поддержать решение «партии Аллаха».

Из заявления Басиля следует, что соответствующее решение находится у руководства «Хезболлы» «на столе».

Определённо, (у «Хезболлы». — NEWS.ru) есть идея о возвращении из Сирии, и мы, ливанцы, должны принять и поддержать такое решение, — заявил бывший министр.

Он выразил уверенность в том, что Ливану достаточно тех проблем, которые пережили соседние страны, и что необходимо заняться внутриполитическими заботами. Представители «партии Аллаха» официально не прокомментировали заявления главы СПД, однако источники издания Asharq al-Awsat, близкие к военно-политической организации, заявили, что «пока не было ничего серьёзного, что нужно было бы объявить относительно присутствия в Сирии».

За последние два года роль «партии Аллаха» в Сирии сильно изменилась из-за сокращения боевых операций. Что касается идеи ухода, она связана с процессом вывода всех иностранных вооружённых сил, и это должно произойти в течение двух лет, — пояснил собеседник Asharq al-Awsat.

В действительности, накануне лидеры «Хезболлы» пообещали возмездие тем, кто дипломатически сблизился с Израилем по инициативе США. Так, в заявлении «партии Аллаха» осуждались правители Бахрейна и Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Силы сопротивления ответят на предательство режимов, которые нанесли удар в спину палестинскому народу и пошли на примирение с Израилем, — говорилось в официальном сообщении.

По оценкам «Хезболлы», подобный шаг не имеет никаких оправданий, потому что «свободные арабские и исламские народы поддерживают право палестинцев на освобождение своей земли и отвергают нормализацию и сотрудничество с Израилем». Во многом заявление «партии Аллаха» повторяло то, что уже было сказано по поводу арабо-израильской нормализации руководством иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), который считается непосредственным покровителем шиитской организации в Ливане.

Как отметил в разговоре с арабской прессой директор Сирийской обсерватории по правам человека (Британия) Рами Абдель Рахман, миссия «Хезболлы» в Сирии по сей день заключается в том, чтобы компенсировать неспособность сил сирийского правительства контролировать все свои территории. Шиитские боевики долгое время играли решающую роль в сухопутных силах Асада. Решение о выводе сторонников «партии Аллаха» может принять исключительно Иран, который глубоко интегрирован в сирийские процессы, подчёркивает руководитель мониторинговой группы.

«Хезболла» играет важную роль в сирийском гражданском конфликте с 2012 года. Она направила туда тысячи боевиков, чтобы поддержать официальный Дамаск. Только в июле этого года генсек «Хезболлы» Хасан Насралла заявил о том, что организация сокращает своё присутствие в Сирии, указав на «снижение интенсивности боевых действий» в сирийском театре. Однако в действительности заявление Насраллы могло быть ничем иным, как манипуляцией, чтобы ослабить внимание региональных оппонентов в лице Израиля к ряду районов, где велика концентрация шиитских иррегулярных формирований. Не исключено, что заявления Басиля преследуют точно такие же цели. Уход иранских и проиранских формирований из Сирии на данном этапе будет означать капитуляцию и передачу этой арены в сферу влияния России. А такой жест Тегерану не хотелось бы делать ни при каких условиях.