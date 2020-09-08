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Раскол в стане НАТО нарастает, возможно — этот процесс необратим 

Аргументы Недели 1 час назад
Раскол в стане НАТО нарастает, возможно — этот процесс необратим
Фото: Аргументы Недели
Во время своего выступления на национальной телеканале советник турецкого президента Месут Хакки Кашин заявил, что Анкара разгромит не только Грецию, но и Францию, угрожая, что Турция «разорвет ей печень», потопив авианосец, который прибывает в Восточное Средиземноморье, говорится в сообщении protothema.gr.
Месут Хакки Кашин обрушился с уничижающей критикой на оппонентов Турции в вопросах морских границ:
«Греция не нашла природного газа, и хотя у нее нет авианосца, она посылает сюда французский авианосец против Турции. Греция нападает на нас с чужой лошадью. Эта лошадь будет застрелена. Это первое. Во-вторых, Турция — это не государство без голоса. Наш дорогой президент заявил, что мы не едим чужое право и не позволяем им есть наше право. Если есть кто-то снаружи, кто нарушит наши права, турецкая нация разорвет себе печень. Есть очень большая армия, восьмая армия в мире. Третий в НАТО. Кто посмеет поиграть с нами в Эгейском и Средиземном морях?»
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Комментарии
Ближний Восток , Армия , НАТО , Анкара , Греция , Турция , Франция
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