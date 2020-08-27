Россия берёт под контроль курорты Сирии 

Сирийские оппозиционные порталы фиксируют укрепление влияния РФ в курортных районах Арабской Республики: за последнее время российская сторона существенно увеличила деловую активность в некоторых частях прибрежной провинции Латакия, пытаясь капитализировать своё влияние. Местные источники NEWS.ru утверждают, что обеспокоенность вызвана притоком обслуживающего персонала из России и переименованием некоторых объектов.

Издание Orient Net со ссылкой на свои источники в провинции первым обратило внимание на то, что «в последнее время Москва продемонстрировала намерение взять под контроль наиболее важные курорты Латакии». Критики Дамаска сетуют, что россияне пытаются устанавливать собственные порядки на побережье. По этим оценкам, курортные районы Сирии в последнее время стали объектом деловой активности россиян. Наблюдатели полагают, что таким образом на финальных этапах вооружённого конфликта в Арабской Республике российская сторона решила заняться развитием местной туристической инфраструктуры — в свою пользу.

В разговоре с NEWS.ru местные источники на условиях анонимности пояснили, что фиксируют активность в районах Вади аль-Кандил и Блю-Бич, где названия некоторых мест отдыха были изменены на русскоязычные, а меню адаптированы под российских туристов. Кроме того, этим летом наблюдался большой приток русскоязычного обслуживающего персонала. Это не могло остаться без внимания.

Планы на привлечение туристов из РФ посол сирийского правительства в Москве Рияд Хаддад озвучил ещё два года назад. В интервью российской прессе глава дипмиссии, в частности, указал на необходимость развития религиозного туризма в Арабской Республике.

Сирия хочет создать надёжный фон для сотрудничества с Россией, — сказал дипломат. — Будем развивать в первую очередь религиозный туризм, визиты к культовым местам. Гости также смогут посетить исторические достопримечательности Дамаска и Пальмиры.

По словам главы сирийской дипмиссии, ситуация с безопасностью в стране стабилизировалась: можно «спокойно добраться от аэропорта Дамаска как до исторических памятников, так и до пляжей Латакии». С получением проездных документов у российских граждан также не должно быть никаких проблем, особо подчёркивал тогда Хаддад.

Регулярные авиарейсы между РФ и Сирией возобновились в 2018-м. Свой первый полёт в международный аэропорт Внуково 4 июля позапрошлого года совершил самолёт сирийской авиакомпании Cham Wings Airlines, которая находится под западными санкциями.

Не исключено, что сирийскую оппозиционную среду также могло задеть недавнее решение руководства Арабской Республики передать России территорию в провинции Латакия для строительства медицинского оздоровительно-реабилитационного центра российской авиационной группы. Соответствующее соглашение было подписано 21 июля в Дамаске и 30 июля в Москве, однако было обнародовано только в августе.

Сирийская Арабская Республика выражает согласие на передачу Российской Федерации земельного участка и акватории в провинции Латакия в целях создания и размещения медицинского оздоровительно-реабилитационного центра российской авиационной группы, — отмечается в документе.

В договорённостях между двумя странами уточняется, что площади участков земли и акватории составляют по восемь гектаров. Все затраты, которые связаны с подведением коммуникаций и строительством объектов, обязалась взять на себя российская сторона. Какие именно районы должны быть отведены центру, в соглашении не уточняется.