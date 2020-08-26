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CNN: В Сирии российский БТР протаранил бронемашину США, пострадали несколько американцев 

Newsru.com и ещё 4 1 час назад
CNN: В Сирии российский БТР протаранил бронемашину США, пострадали несколько американцев
Фото: Newsru.com
Несколько американских военнослужащих получили травмы в провинции Хасака на северо-востоке Сирии, когда в их автомобиль врезалось российское военное транспортное средство, передает CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Согласно их версии, российские военные преднамеренно пошли на столкновение. По предварительным данным, травмированы до четырех военных США. У них, в частности, диагностировано сотрясение мозга. Западные СМИ подчеркивают, что ни одна из сторон не применила оружие.
По утверждениям американской стороны, на месте происшествия на низкой высоте летал российский армейский вертолет. «Речь идет о тактике, которую часто применяют военные, когда хотят, чтобы люди покинули район», — пишет CNN.
Арабский портал Al-Masdar публикует несколько любительских видео невысокого качества с места происшествия. На них, видно, как, предположительно, российский БТР сближается с американской бронемашиной. На кадрах также можно разглядеть другие военные транспортные средства, отмечает «Интерфакс».
The cat and mouse game continues between Russians and Americans in Hasakah. pic.twitter.com/hin0gP7EeQ
— H. K? (@Ibra_Joudeh) August 26, 2020
По данным CNN, руководство Пентагона было сразу проинформировано об инциденте, однако до сих пор хранит молчание. При этом известно, что глава объединенного комитета начальников штабов военной коалиции, которая борется в Сирии с исламскими террористами, генерал Марк Милли в среду общался по телефону с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Об этом рассказал пресс-секретарь Милли.
Американские военнослужащие в Сирии часто входят в соприкосновение с российскими военными, которые оказывают поддержку режиму президента Башара Асада. Однако это первый известный случай, когда такое соприкосновение привело к травмам со стороны американцев.
В Москве неоднократно выражали недовольство американским военным присутствием в Сирии и тем, что военнослужащие США поддерживают курдское ополчение, которое не только воюет против исламских террористов, но и борется с правительственными силами, подчиняющимися Башару Асаду. Особо остро соперничество Москвы и Вашингтона проявилось в стремлении контролировать сирийские нефтяные месторождения. В 2018 году попытка российских наемников и сирийских военных взять под контроль нефтяные промыслы привела к вооруженному столкновению с использованием тяжелых вооружений. В результате авиационных и артиллерийских ударов, нанесенных при участии американцев, погибли, по некоторым данным, около 200 россиян.
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Комментарии
Ближний Восток , Армия , Войска , Оружие , Башар Асад , Марк Милли , Валерий Герасимов , Генштаб , Пентагон , CNN , Интерфакс , Сирия , США
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