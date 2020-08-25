Российские истребители стали для Ирана важнее С-400

Приезд Хатами будет неотвратимо интерпретирован в США как сигнал об усилении ВТС. Разведывательное управление Пентагона
считает, что по истечении срока эмбарго ООН
власти ИРИ заинтересованы в приобретении у РФ истребителей, танков, зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и береговых ракетных комплексов «Бастион». По этим оценкам, иранское руководство намерено закупить у РФ истребители Су-30, учебно-тренировочные самолёты Як-130 и танки Т-90. Правда, пока что о планах Москвы и Тегерана в сфере ВТС доподлинно можно судить только по общим заявлениям официальных лиц.