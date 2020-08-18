Sabah (Турция) , позиция кандидата в президенты США вполне понятна и в очередной раз доказывает, что именно Вашингтон планировал и пытался осуществить попытку государственного переворота в 2016 году. Пока Эрдоган находится у власти, США не могут контролировать Турцию , заявил Джо Байден . По мнению автора публикации в, позиция кандидата в президенты США вполне понятна и в очередной раз доказывает, что именно Вашингтон планировал и пытался осуществить попытку государственного переворота в 2016 году.

Я не удивлен заявлениями Байдена и думаю, что те, кто демонстрирует удивление, на самом деле лукавят. Байден не рассказывает ничего нового. Он говорит, что, пока Эрдоган находится у власти, США не могут контролировать Турцию, поэтому Эрдогана необходимо свергнуть. Для этого Байден, оказывается, даже нашел себе партнеров. На этот раз он предлагает не переворот, а оказание более открытой поддержки лидерам оппозиционных сил в Турции.

По сути Байден раскрывает секрет, который знают все. Признает, что за переворотом в Турции тоже стояли США, США формировали оппозицию в Турции. Удивляться тут нечему.

Все мы это знали, но, к сожалению, доказать такого рода вещи бывает сложно. Найти документальное подтверждение заговора так же непросто, как документ о взятке. А когда Байден проболтался, его партнеры в нашей стране замерли словно заяц перед включенными фарами.

Обратите внимание, Байден — не просто кандидат в президенты США. При Обаме он также был вице-президентом, участвовал во всех операциях, проводившихся против Турции в то время. И политика изоляции Турции в Сирии, и оказание поддержки Рабочей партии Курдистана (РПК), Террористической организации Фетхуллаха Гюлена (FETÖ) — все это началось именно в тот период. Дуэт Обама — Байден взял Турцию на прицел. Но даже с помощью переворота не смог повергнуть ее. Теперь, похоже, извлекли уроки, попробуют другие методы и задействуют свои элементы в стране.

Мы очень хорошо знаем, кто это. Партнеры Байдена — это те, кто транслирует риторику FETÖ, сотрудничает с РПК, обеспокоен политикой Турции в сфере безопасности в Сирии, выступает против операций в Ливии. Вот почему их единственная цель — свергнуть Эрдогана. Вот почему они стремятся найти единого кандидата. Игнорируя все различия между собой, они действуют по приказу американских глобалистов.

Что говорит Байден? Говорит, что партия Эрдогана была выгнана из Стамбула. Якобы будет выгнана и из Турции. Пожалуйста, попробуйте. Это не та задача, которую вы пытались сделать раньше.

Только на этот раз вы еще больше раскрыли ваших партнеров внутри страны. Хотя один из них, можно сказать, смеялся, спрашивая: «Кто эти внешние круги?» Надеюсь, после выступления Байдена он понял, о каких кругах идет речь. Но это не главное. Они должны понять, что сами находятся в положении таких кругов внутри страны. Правда, я не думаю, что они будут осознавать, какой стороне служат, поскольку те, кто путает право и лево, не имеют стойкой позиции в жизни.

Однако Байден очень хорошо знает, кто есть кто. Он желает свергнуть Эрдогана и привести к власти марионетку. Но, что бы вы ни говорили, турецкий народ прекрасно понимает, что к чему. Все это время он вел сознательную борьбу и продолжит ее вести. Несмотря на экономические атаки, свирепствующий террор, поддержку этого плана со стороны некоторых политических игроков в Турции, народ продолжает защищать свою страну.