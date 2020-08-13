Помпео пригрозил РФ «огромной ценой» из-за талибов

Госсекретарь США Майк Помпео пригрозил России "огромной ценой", если подтвердятся сообщения о том, что она платила талибам за убийство американских военных в Афганистане

"Если русские предлагают деньги за убийство американцев или вообще людей с Запада, то придется заплатить огромную цену. Этим я поделился с министром иностранных дел (Сергеем) Лавровым. Я знаю, что наши военные также говорили с их лидерами (военным руководством РФ — ред.) Мы не будем это терпеть", — сказал Помпео в интервью, текст которого распространил госдепартамент.

В конце июня газета New York Times опубликовала статью, в которой со ссылкой на неназванных представителей американских спецслужб утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала связанным с талибами боевикам вознаграждение за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств издание не привело.

российском МИД статью назвали фальшивкой, а глава ведомства Сергей Лавров связал эти обвинения с внутриполитической борьбой перед выборами в Соединенных Штатах.

Президент Дональд Трамп , со своей стороны, назвал статью заказухой. По его словам, американская разведка не посчитала информацию New York Times заслуживающей доверия. В Пентагоне также заявили, что не располагают подтверждениями "сговора".

Официальный представитель политического офиса радикального движения "Талибан" Сухейль Шахин в интервью РИА Новости назвал сообщения о "сделке" с Россией "ошибочной и безосновательной информацией", которая, по его словам, исходила от департамента национальной безопасности Афганистана.