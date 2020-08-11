Россия еще столкнется с США за арабскую нефть 

Сирии , которая последние недели выпала из повестки мировых информагентств, новое обострение. На северо-востоке страны, в Заевфратье, начались столкновения между курдским и арабским населением.

Формальным поводом стала серия убийств арабских шейхов в Дейр-эз’Зоэре из кланов ас-Шувейт и ас-Сульс. Один из убитых, Мутшер Хамуд Джайдан аль-Хифль, был видным лидером крупнейшей племенной конфедерации в регионе.

За убийствами последовали массовые протесты и даже перестрелки. И ведь до сих пор неизвестно, кто именно организовал провокацию. Как правило, по умолчанию в подобных атаках обвиняют боевиков «Исламского государства» *, но местное арабское население как раз и возлагает вину на курдских сепаратистов из «Сирийских демократических сил», спонсируемых США

Причем если нынешняя нестабильность будет нарастать, это может затронуть и Ирак , где уже давно находится высшее руководство «Исламского государства» ( ИГИЛ ). Многие иракские граждане все еще находятся в северо-восточной Сирии. На границе действует несколько банд контрабандистов, которые готовы переправлять людей на родину за $1-2 тысячи.

По одной из версий, убийство шейхов могло стать результатом передела подобного «контрабандного» бизнеса. Хотя более очевидной кажется версия, связанная с переделом нефтяного рынка.

Накануне убийства аль-Хифля американская нефтяная компания Delta Crescent Energy подписала соглашение с повстанцами из «Сирийских демократических сил» по управлению контролируемыми курдами северо-восточными нефтяными месторождениями. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США поддерживают эту сделку, а в то же время сирийское правительство выступило с осуждением сделки, заявив, что тем самым американцы «крадут» сирийскую нефть.

Помимо этого все активнее в сирийскую авантюру вмешивается Израиль. Так, в июле и августе вертолеты израильских ВВС нанесли несколько ударов по сирийским военным наблюдательным постам, системам сбора разведданных, зенитным батареям и командно-контрольным базам в мухафазе Кунейтра. Израильтяне нанесли удар даже по Дамаску — точнее, по крупному складу боеприпасов, принадлежащему Ирану, на окраине столицы. По данным сирийских военных источников, по меньшей мере, семь солдат были ранены в результате нападения, которое также нанесло «тяжелый материальный ущерб», сообщает израильская газета Haaretz.

«СП»: — Насколько велика опасность столкновения курдов и арабов, может ли она привести к очередной дестабилизации всего региона?

— Я думаю, период дестабилизации в масштабе всей Сирии миновал. В конце июля в стране состоялись парламентские выборы на многопартийной основе. Правящая партия «Баас» сохранила большинство в парламенте, но часть мест перешла к оппозиции. Очевидно, что политическая жизнь в стране постепенно нормализуется.

«СП»: — А кто может стоять за убийствами арабских шейхов. Вряд ли можно считать случайным совпадением, что они произошли после американской экспансии на нефтяной рынок Сирии.

— Думаю, убийство связано с обострением борьбы в Заевфратье за контроль над нефтяными ресурсами в этом районе. Арабы справедливо претендуют на свою долю на доходы от нефти.

Кстати, полагаю, Россия вполне могла бы выступить посредником на переговорах между арабскими племенами и курдами в Заевфратье. Мне кажется, процесс этот активизируется после президентских выборов в США.

«СП»: — Но укрепление роли России в Сирии нравится не всем. Последние недели в прозападных медиа активно распространяется информация о том, что в боях в провинции Латакия участвуют бойцы неких российских «ЧВК»?

— Я бы скорее говорил не о ЧВК, а о российских добровольцах с боевым опытом, помогающих сирийцам покончить с гнездом экстремистов, окопавших в части провинция Латакия и Идлибе. Без решения этой проблемы сложно говорить об окончании военного конфликта в Сирии. Характерно, что новые выборы в сирийский парламент, состоявшиеся в конце июля, охватили только 70% территории Сирии. Проблемы все еще остаются, но они постепенно решаются.

«СП»: — А какую роль в ситуации в Сирии сейчас играет Турция, и на какую роль она намерена претендовать в будущем?

— Турция по-прежнему стремится закрепиться в Идлибе и в ряде курдских районов Сирии, примыкающих к границе. Именно на турецкой поддержке держатся сегодня экстремисты из группировки «Хайат тахрир аш-Шам» **, а это означает, что проблемы с безопасностью в провинции Латакия и в самом Алеппо никуда не денутся. Если бы Дамаск с нашей помощью смог бы наладить добрые отношения с курдами Рожавы, можно было бы более эффективно вести переговоры с турками и последовательно выдавливать экстремистские силы с северо-востока Сирии.

*«Исламское государство» (ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

**«Хайят Тахрир аш-Шам» решением Верховного суда РФ от 4 июня 2020 года признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.