The National Interest (США): бойтесь латвийцев, дары приносящих 

Министр обороны и заместитель премьер-министра Латвии Артис Пабрикс (Artis Pabriks) недавно официально предложил разместить и частично оплатить стоимость пребывания в своей стране американских войск, которые президент США Дональд Трамп приказал вывести из Германии по причине спора с этой страной из-за объемов выделяемых на оборону ассигнований. Трамп и прежде жаловался, что немцы недостаточно платят за пребывание в Германии почти 35-тысячной группировки американских войск. В июне Трамп утвердил план вывода 9 500 военнослужащих, обосновав это тем, что Германия не выполняет свои обязательства в рамках НАТО о выделении на нужды обороны не меньше двух процентов своего ВВП. Затем количество подлежащих выводу военнослужащих увеличили до 11 900. Советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен (Robert O'Brien) позже сказал, что эти войска надо выдвинуть вперед в целях срыва возможного российского нападения.

Все это — как бальзам на душу латвийцев. Латвия как раз находится на переднем крае, будучи одной из прибалтийских стран, которые были силой превращены в советские республики после окончания Второй мировой войны, пока не получили независимость с окончанием холодной войны. В 2004 году им предложили вступить в НАТО, и с тех пор страны Балтии ревностно соблюдают бюджетные требования Североатлантического альянса, хотя большинство других стран-членов их игнорируют. В настоящее время в небольших по численности населения Латвии и прочих прибалтийских странах на ротационной основе размещаются подразделения из более крупных стран альянса, в том числе, из США. Они усиливают ограниченный оборонительный потенциал этих государств. Неудивительно, что Латвия, узнав о намерении США перебросить свои войска вперед, быстро предложила оплатить часть связанных с этим расходов. Остальные страны наверняка выступят с аналогичными предложениями. Польша уже зондирует почву.

Но переброска американских войск вперед вместо их возвращения обратно в Америку будет ошибкой. Америка должна быть позади, а не впереди своих союзников. Нехорошо вклиниваться между союзниками и запугивать Россию, играя роль мины-растяжки, взрыв которой может втянуть США в войну. Естественно, Америка с готовностью брала на себя эту роль в годы холодной войны, разместив в Западной Европе более 300 тысяч своих войск, которые защищали континент от советской экспансии. Опустошенные и разоренные в годы Второй мировой войны европейцы были слабы и не могли удержать войска Советов без нашей помощи, которая заключалась в том, что американские войска встали между ними и советскими танковыми дивизиями. Такая стратегия неплохо действовала и давала результат. Холодная война завершилась мирно, а европейцы под американской защитой начали процветать.

Сегодня у Европы в лице Евросоюза, включающего в свой состав прибалтийские государства и многих бывших членов Варшавского договора, ВВП в 10, а население в три с половиной раза больше, чем у России, которая унаследовала у Советского Союза ядерное оружие и диктаторские привычки. В одиночку Латвия и прочие прибалтийские страны не могут сдержать русских, но Евросоюз, действуя коллективно, легко справится с этой задачей. Ну, это если мы не выполним эту задачу за него, субсидируя богатых на сегодняшний день европейцев и лишая их стимулов для самоорганизации и оплаты собственной обороны.

Американская стратегия состоит в том, чтобы стоять сзади союзников, а не спереди. Она приносила США пользу в годы Первой и Второй мировых войн. В ходе Второй мировой войны европейские союзники Америки и Советский Союз измотали немцев, и только после этого американцы непосредственно начали сражаться с Германией. По сравнению со всеми прочими участниками Второй мировой войны у США был хороший опыт (да и Первая мировая война прошла для них довольно неплохо). Сегодня европейцам намного проще выстоять в борьбе с Россией.

У США нет никакой необходимости охранять Европу от русских. Европейцы богаты, их много, и они вполне могут сами себя защитить. Америке следует бояться латвийцев и поляков, дары приносящих. Эти страны должны просить о помощи французов, британцев и немцев, но не американцев, у которых полно дел дома. Если американские войска уйдут из Европы (а они должны это сделать), то европейцы останутся друзьями и союзниками США, так как Америка является для них лучшей страховкой с учетом того, что в прошлом столетии она трижды спасала европейцев. На сей раз США следует лишь наблюдать с расстояния, не делая глупостей.