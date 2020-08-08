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Российские военные привезли в Сирию продуктовые наборы 

Российская Газета и ещё 1 37 минут назад
Российские военные привезли в Сирию продукты
Фото: iStock
Российские военные раздали 250 продуктовых наборов жителям Кафр-Даиля, что в пригороде Алеппо. Об этом рассказал представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Егоров.

"В продуктовых наборах только необходимое: мука, чай, сахар, сгущенное молоко и консервы. Для российской стороны такие акции уже стали традиционными", — цитирует спикера ТАСС.

Поселок освободили от боевиков несколько месяцев назад. Во время войны из него были вынуждены уехать большинство местных жителей, была разрушена инфраструктура. Сейчас в Кафр-Даиле безопасно и люди вернулись в свои дома, но почти все они без работы. К тому же в поселке есть проблемы со светом и водой, а потому такая помощь здесь очень нужна, подчеркнул глава района Мухаммед Матар.
По данным российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, всего российской стороной организованы и проведены около 2,5 тысяч гуманитарных акций.
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Комментарии
Ближний Восток , В мире , Вадим Егоров , ИТАР-ТАСС , Сирия
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